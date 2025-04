Daktyle to bogactwo potasu i glikogenu. Pozytywnie wpływają na układ trawienny i zapobiegają zaparciom. Ich naturalna słodycz sprawia, że świetnie nadają się do przygotowania zdrowszej wersji nutelli, czy przystawek na słodko. Sprawdź jak przygotować daktyle tak, aby smakowały najlepiej!

Daktyle w czekoladzie

Oto składniki na daktyle w czekoladzie:

20 daktyli

20 migdałów

opakowanie czekolady gorzkiej

2 łyżeczki oleju kokosowego

szczypta soli

szczypta pieprzu kajeńskiego

Jak zrobić daktyle w czekoladzie?

Do daktyli wkładamy w środek po jednym migdale. Nadziewamy na wykałaczkę i odstawiamy na bok. Blachę wykładamy papierem do pieczenia. Czekoladę łamiemy na mniejsze kawałki i roztapiamy w kąpieli wodnej. Następnie dolewamy olej kokosowy. W tak przygotowanej mieszance moczmy daktyle i odkładamy na bok na papier do pieczenia. Zostawiamy do zastygnięcia. Posypujemy pieprzem kajeńskim i sola gruboziarnistą. Przekładamy do lodówki na około 20 minut. Tak przygotowane daktyle smakują wyśmienicie jako deser lub przystawka dla gości.

Tort bezowy z daktylami

Oto składniki na tort bezowy z daktylami:

6 białek jaj

szklanka cukru

2 łyżeczki octu

łyżka skrobi kukurydzianej

opakowanie kremówki

łyżka cukru pudru

garść daktyli

mango

Jak zrobić tort bezowy z daktylami?

Rozgrzewamy piekarnik do 120 stopni Celsjusza. Blachę wykładamy papierem do pieczenia. Następnie ubijamy białka jaj na sztywno. Stopniowo dodajemy cukier puder do masy. Wsypujemy skrobię ziemniaczaną i ocet. Miksujemy do uzyskania gładkiej i puszystej masy. Pieczemy przez 1,5 godziny stopniowo susząc bezę. W międzyczasie przygotowujemy krem. Ubijamy śmietankę kremówkę z cukrem pudrem na gęstą pianę. Kroimy mango i daktyle na mniejsze plasterki. Po wysuszeniu bezę dekorujemy kremem i owocami. Tak przygotowany deser jest idealny na rodzinne spotkania.

Nutella z daktyli

Oto składniki na nutellę z daktyli:

garść posiekanych orzechów laskowych

łyżka kakao

15 daktyli

szczypta soli

ekstrakt waniliowy

Jak zrobić nutellę z daktyli?

Orzechy laskowe prażymy przez minutę na suchej i rozgrzanej patelni. Następnie siekamy za pomocą ostrego noża. Daktyle namaczamy w gorącej wodzie przez 20 minut. Przekładamy do blendera i miksujemy z orzechami i kakao przez około 10 minut. Po uzyskaniu gęstej i gładkiej masy dolewamy ekstrakt waniliowy i doprawiamy solą. Tak przygotowaną nutellę z daktyli możemy przechowywać w szczelnie zamkniętych słoikach. Idealnie smakuje zarówno na kanapkę, jak i nadzienie do drożdżowych bułek.

