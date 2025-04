Czym zastąpić ricottę? Najlepszym zamiennikiem będzie chudy lub półtłusty twaróg albo ser mascarpone. Sprawdzi się również kremowy serek i bardzo gęsty jogurt grecki.

Ricotta to miękki, niedojrzewający włoski ser, przygotowywany z serwatki po innych serach podpuszczkowych. Jego konsystencja przypomina delikatny, drobnoziarnisty twaróg, jest jednak bardziej kremowy i nie zawiera w swoim składzie soli.

Może być spożywany na świeżo np. z pieczywem, ale stosuje się go również do sosów do makaronów czy deserów.

Jogurt grecki jako zamiennik ricotty

Jeśli przygotowujesz placki z owocami np. jabłkami albo bananami i zabrakło ci ricotty, z powodzeniem możesz zastąpić ją jogurtem greckim - dodaj go jednak nieco mniej (a jeśli w przepisie występuje również mleko, dodając jogurt w ogóle z niego zrezygnuj).

Mascarpone zamiast ricotty

Ricottę możesz zastąpić innym włoskim serem - mascarpone. Ma nieco delikatniejszą konsystencję, która przypomina bardziej jogurt grecki, niż twaróg.

Wyrabia się go nie z mleka, a ze śmietanki, więc jest nieco słodszy niż ricotta - przy dodawaniu go do dań wytrawnych, np. sosów do makaronu bądź ostrożna, za to jako zamiennik w deserach sprawdzi się doskonale!

Twaróg zastąpi ricottę

Ricotta swoją konsystencją przypomina drobnoziarnisty twaróg, więc ten automatycznie będzie jednym z jej najlepszych zamienników.

Do twarogu możesz dodać szczyptę soli i zioła, aby otrzymać pyszny ser na kanapki. Sprawdzi się również jako dodatek do sałatek czy przygotowywania serników i tart.

Kremowy serek zamiast ricotty

Serek śmietankowy sprawdzi się przy sosach do makaronów albo nadzieniu do ravioli. Szukaj tych, które nie mają soli w składzie - lepiej doprawić go samodzielnie w kuchni.

