Trudno wyobrazić sobie pieczenie ciast bez papieru do pieczenia, zwłaszcza, gdy przepis wyraźnie głosi: wyłóż formę papierem. A co robić, gdy tego papieru do pieczenia akurat w domu nie ma? Możesz go zastąpić. Czym?

Co zamiast papieru do pieczenia: folia aluminiowa

Papier do pieczenia możesz zastąpić folią aluminiową. Decydując się na taki zamiennik, zwróć uwagę na to, która strona folii aluminiowej będzie przylegała do formy, a która do ciasta.

Folię aluminiową kładź błyszczącą stroną do ciasta. Dzięki temu zatrzyma ciepło. Używając folii zamiast papieru do pieczenia pojawia się jednak pewien problem - folia aluminiowa czasem przywiera do wypieków, więc jej drobne kawałki mogą znaleźć się w cieście. By temu zapobiec, możesz posmarować ją niewielką ilością oleju.

Co zamiast papieru do pieczenia? Masło i bułka tarta

Masło i bułka tarta do sprawdzony duet. Jeśli nie masz papieru do pieczenia, formę wysmaruj masłem i wysyp bułkę tartą. Następnie potrząsaj blachą i odwróć, by pozbyć się nadmiaru bułki.

Dzięki bułce tartej i masłu wypieki nie będą przywierały do formy.

Papier śniadaniowy zamiast papieru do pieczenia

Papier do pieczenia jest wytrzymały (odporny na działanie wysokiej temperatury) i posiada specjalną powłokę, dzięki której wypieki nie przyklejają się do niego.

Jeśli zamiast niego w domu masz zwykły papier śniadaniowy, wciąż możesz wykorzystać go jako zamiennik papieru do pieczenia. Pamiętaj jednak, by przed pieczeniem natłuścić go olejem, margaryną, masłem.

Zastąp papier do pieczenia tłuszczem

Zanim na rynku pojawił się nieprzywierający do blachy papier do pieczenia, to właśnie tłuszczem smarowano formy. Dzięki niemu wypieki nie przywierają, dlatego do dziś możesz korzystać z tej metody.

