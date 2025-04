Czym zastąpić ocet ryżowy, jeśli akurat nie masz go pod ręką, a chcesz przygotować jedną z potraw kuchni azjatyckiej? A może nie chcesz wydawać pieniędzy na produkt, który przydaje się tylko raz na jakiś czas? Sprawdź kilka pomysłów na to, czym możesz zastąpić ocet ryżowy i ciesz się zaskakującym smakiem potraw.

Reklama

Spis treści:

Ocet ryżowy wykorzystywany jest przede wszystkim do sushi. Dzięki niemy ryż ma odpowiednią konsystencję, jest lepki i ma charakterystyczny, lekko kwaśny smak. Ocet ryżowy sprawdza się także w innych potrawach kuchni azjatyckiej, szczególnie japońskiej. Oprócz oczywistego zastosowania octu ryżowego w sushi możesz go także wykorzystać do stworzenia aromatycznych sosów, które świetnie sprawdzą się jako dodatek do azjatyckich makaronów. Co, jeśli nie chcesz używać octu ryżowego albo akurat nie masz go pod ręką?

Czerwony ocet winny powstaje w wyniku fermentacji winogron. Jego smak jest dość kwaśny, a zapach wyjątkowo ostry i drażniący. Dzięki niskiej wartości pH dobrze sprawdza się jako zamiennik octu ryżowego. Jest też do niego całkiem podobny w smaku. Octu winnego możesz używać do przygotowania sushi, a także wykorzystać do innych orientalnych dań. Ocet ryżowy możesz lekko rozwodnić, aby zgubić ostry smak, dzięki czemu jeszcze bardziej upodobnisz go do octu ryżowego.

fot. Czym zastąpić ocet ryżowy/Adobe Stock, mescioglu

Ocet jabłkowy ma podobny smak i właściwości, co ocet ryżowy, jednak jest nieco bardziej słodki. Jeśli chcesz wykorzystać go do potraw kuchni azjatyckiej, możesz dodatkowo zneutralizować jego smak sokiem z limonki albo wymieszać z odrobiną sosu sojowego. Możesz także użyć czystego octu jabłkowego – gotowa potrawa będzie słodsza, ale produkt ten doskonale imituje właściwości octu ryżowego.

fot. Czym zastąpić ocet ryżowy/Adobe Stock, Petro

Reklama

Czytaj także:

Czy sushi jest zdrowe

Jak zrobić ocet jabłkowy