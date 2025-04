Mascarpone to włoski ser o miękkiej, ale gęstej, kremowej konsystencji i białym kolorze. Od innych serów różni się m.in. tym, że nie jest wytwarzany z mleka, tylko ze śmietanki. Co to oznacza? Że jest zdecydowanie słodszy w smaku.

To sztandarowy składnik wielu deserów, w tym klasycznego włoskiego tiramisu. Mascarpone można dodawać również do innych kremowych deserów, jeść na surowo z pieczywem albo na jego bazie przygotowywać wytrawne sosy do makaronów. Świetnie sprawdza się także do zup. A czym zastąpić mascarpone, jeśli w lodówce go brakuje albo gdy jego cena zniechęca?

Jogurt grecki to doskonała alternatywa dla mascarpone, szczególnie gdy zależy ci na oszczędności lub chcesz wykorzystać coś lżejszego. Gęsta, kremowa konsystencja jogurtu greckiego świetnie naśladuje mascarpone, dzięki czemu sprawdzi się w wielu przepisach, zarówno tych na słodko, jak i na słono.

Jeśli jednak chcesz wykorzystać go do ciast i deserów, pamiętaj, że jogurt grecki ma neutralny, lekko kwaśny smak. Warto więc wzbogacić go miodem albo solidną porcją cukru pudru. Możesz także wymieszać jogurt grecki ze śmietanką kremówką, aby go lekko osłodzić.

Tłuściutka, ale karmi duszę i serce. Śmietanka kremówka (najlepiej 36%) to jeden z najlepszych zamienników serka mascarpone. Aby uzyskać odpowiednik jednego opakowania mascarpone (400 g), potrzebujesz dwóch opakowań śmietany kremówki (po 200 g każde).

Musisz też odpowiednio przygotować śmietankę, aby uzyskała właściwą gęstość i strukturę zbliżoną do mascarpone. Zacznij od rozpuszczenia żelatyny: łyżeczkę proszku rozpuść w 6 łyżkach ciepłej wody, dokładnie wymieszaj i pozostaw do ostygnięcia, aż stanie się letnia.

Następnie ubij mocno schłodzoną śmietankę na gęsty krem i cienkim strumieniem dodaj żelatynę, kontynuując ubijanie.

Tak przygotowaną masę możesz wykorzystać w przepisach na serniki na zimno, kremy do ciast, tiramisu lub inne desery, które wymagają mascarpone. Dodatek żelatyny sprawi, że śmietanka zachowa swoją strukturę nawet w bardziej wymagających potrawach.

fot. Czym zastąpić mascarpone: tanie zamienniki

Twaróg to jeden z najłatwiej dostępnych i bardzo tanich zamienników mascarpone, ale umówmy się - jeśli chodzi o strukturę, daleko mu do kremowego serka. Musisz odrobinę go "przerobić". Najlepiej sprawdzi się twaróg tłusty lub półtłusty, który dodatkowo zmielisz kilkukrotnie w maszynce lub bardzo dokładnie zblendujesz.

Aby twaróg stał się bardziej kremowy i delikatny, możesz także połączyć go ze śmietanką 30% lub 36% w proporcji 1:1. W wersji wytrawnej twaróg może być używany jako zamiennik mascarpone w sosach, zapiekankach czy pastach kanapkowych. Wystarczy dodać odpowiednie przyprawy lub zioła, by uzyskać wyjątkowy smak, który świetnie wkomponuje się w różnorodne potrawy.

Choć nie należy do najtańszych serów, ricotta również świetnie sprawdzi się jako zamiennik mascarpone. Aby uzyskać zbliżony efekt, wystarczy połączyć ją z niewielką ilością jogurtu greckiego lub śmietany kremówki, najlepiej w proporcji 3:1 (3 części ricotty, jedna część dodatku).

Warto wiedzieć, że ricotta jest nieco mniej kaloryczna niż mascarpone, dzięki czemu stanowi świetną opcję dla osób, które chcą przygotować lżejsze wersje swoich ulubionych dań. Możesz ją wykorzystać w deserach na ciepło i zimno, ale także w wytrawnych przepisach, takich jak farsze do ravioli, sosy czy zapiekanki.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 25.03.2021.

