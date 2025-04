Czym zagęścić sos? Najprostsza odpowiedź brzmi: mąką. A jak zagęścić sos bez mąki? Zamienników wbrew pozorom jest całkiem sporo. Będzie smacznie, praktycznie, a przy tym zdrowiej, niż z tradycyjną zasmażką z mąki i masła.

Reklama

Klasyczna zasmażka, a nawet tradycyjna mąką zmieszana ze śmietaną, niepotrzebnie zwiększa ilość kalorii w daniu, dodatkowo zagłuszając subtelny smak sosu. Oto czym zagęścić sos bez użycia mąki.

Odparuj sos, będzie gęstszy

Odparowywanie płynów jest jednym ze skuteczniejszych sposobów na zagęszczenie sosu. Wystarczy podnieść pokrywkę i zwiększyć ogień.

Ta metoda najlepiej sprawdzi się, gdy robisz sos w szerokim rondlu lub na patelni – powierzchnia parowania jest w takim przypadku największa. Bywa, że takie zagęszczanie sosu wymaga trochę czasu, ale pomyśl o zachwycie domowników, gdy spróbują czegoś naprawdę dobrego.

Czym zagęścić sos? Żółtkiem

W przypadku sosów jasnych, w których nie ma mięsa lub kawałków warzyw, można dodać jedno lub dwa żółtka i zagęszczać, cały czas mieszając i gotując na wolnym ogniu.

Sos jest gotowy, gdy oblepia łyżkę i powoli z niej spływa. Uwaga: jeśli będziesz mieszać sos na zbyt dużym ogniu – żółtka się zetną.

Jak zagęścić sos śmietaną?

Najpierw dobrze jest dodać do śmietany trochę gorącego sosu, wymieszać, a dopiero potem całość dodać do rondla – uchroni cię to przed ścięciem się śmietany. Ten sposób to nic innego, jak hartowanie.

Następnie należy mieszać sos, czekając aż nieco płynu odparuje. Pamiętaj, nie podgrzewaj sosu na zbyt dużym ogniu.

Zmiksuj sos

Jeśli w twoim sosie pływają kawałki warzyw i mięsa – możesz wyjąć mięso, a warzywa zmiksować. Od razu zagęścisz tym sos. Pamiętaj tylko o jednej zasadzie – zielone i czerwone warzywa zmiksowane razem, dadzą brunatny kolor.

Jak zagęścić sos bez mąki? Wykorzystaj len

Jeśli już koniecznie potrzebujesz zagęścić sos i kompletnie nie masz czasu na czekanie na to, aż odparuje – wymieszaj 2 łyżki mielonego lnu z odrobiną płynu np. mleka albo śmietany i dodaj do sosu.

Podgrzewaj jeszcze przez kilka minut. Mielony len to doskonały zamiennik mąki w sosie - zawiera błonnik i kwasy tłuszczowe omega-3. Dzięki niemu potrawy, w których zwykle do zagęszczenia stosowałaś mąkę, będą zdrowsze.

Artykuł został pierwotnie opublikowany 2.07.2010.

Reklama

Wykorzystaj przepisy na wyborne sosy:

5 przepisów na proste i szybkie sosy do mięs

Domowy sos do spaghetti bolognese

Sos serowy do makaronu - łatwy i szybki przepis