Czym zastąpić mąkę ziemniaczaną? Wszystko zależy od tego, czy przygotowujesz wytrawne, obiadowe danie czy deser.

Do czego używa się mąki ziemniaczanej? Przede wszystkim jako zagęstnik do mięsnych lub warzywnych sosów, a także jako dodatek do zup. Dodaje się ją również do klusek śląskich i i innych dań z mąki pszennej. Przydaje się też do wielu deserów - domowego budyniu, bezy, a także serników, biszkoptów i babek.

Mąka pszenna zamiast ziemniaczanej

Jeśli nie masz w swojej kuchni mąki ziemniaczanej, a przygotowujesz zupę, albo mięsny lub warzywny sos, dodaj 2 razy większą ilość mąki pszennej do dania (standardowo, do zagęszczenia sosu potrzebujesz jedną małą łyżeczkę mąki ziemniaczanej).

Razowe pieczywo zamiast mąki ziemniaczanej

Innym sposobem na zagęszczenie sosu jest dodanie do niego kromki razowego pieczywa. Warto dodać ją na początku gotowania, wtedy idealnie rozpadnie się. Świetnie sprawdzi się do gulaszy czy bitek wołowych, jeśli zastanawiasz się czym zastąpić mąkę ziemniaczaną przy ich przygotowaniu.

Budyń jako zamiennik mąki ziemniaczanej

Gotowe budynie dostępne w sklepach, zawierają w swoim składzie mąkę ziemniaczaną. Jeśli więc przygotowujesz krem do ciasta albo babkę piaskową, a nie masz pod ręką mąki ziemniaczanej, dodaj do przepisu 1 opakowanie budyniu (wybieraj taki bez cukru w składzie).

Skrobia ziemniaczana zamiast mąki

Mąkę ziemniaczaną możesz z powodzeniem zastąpić skrobią. Panuje mylne przekonanie, że to dokładnie te same produkty - fakt, zastosowanie w kuchni mają podobne, ale różni je proces produkcji oraz wygląd.

Mąkę ziemniaczaną produkuje się z gotowanych ziemniaków. Najpierw się je odparowuje, a następnie mieli razem ze skórką. Jest sypka, ma delikatnie żółtawy kolor, ma nieco bardziej intensywny smak i jest nieco cięższa (od skrobi).

Skrobia ziemniaczana natomiast pozyskiwana jest ze świeżych ziemniaków. Rozdrabnia się je i wypłukuje z nich skrobię, która ma postać sypkiego proszku o idealnie białym kolorze.

