Czym zastąpić gałkę muszkatołową? Jeśli nie masz jej w domu, a chcesz przygotować pyszny sos beszamelowy albo aromatyczny deser, możesz ją łatwo zastąpić. Okazuje się, że zamienników gałki muszkatołowej jest wiele.

Ziele angielskie w smaku przypomina mieszankę trzech przypraw: cynamonu, goździków i właśnie gałki muszkatołowej. Dzięki temu jest jej idealnym zamiennikiem. Możesz je dodać do potraw mięsnych i warzywnych. Idealnie sprawdza się także do aromatycznych sosów. Możesz wykorzystać ziele angielskie także do beszamelu – pamiętaj jednak, aby wyjąć ziarenka przed polaniem potrawy lub przed pieczeniem.

fot. Czym zastąpić gałkę muszkatołową: ziele angielskie/Adobe Stock, Oleksii

Anyż to charakterystyczna przyprawa w kształcie gwiazdki. Jego smak jest korzenny i świetnie nadaje się do deserów i sosów. W smaku przypomina nieco lukrecję, ale doskonale imituje lekko piżmowy posmak gałki. Wykorzystaj anyż do beszamelu, marynat mięsnych, a także korzennych deserów oraz pierników.

fot. Czym zastąpić gałkę muszkatołową: anyż/Adobe Stock, wronaavd

Goździki kojarzą się z lekiem na bóle dziąseł, z grzańcem i jesienno-zimowymi herbatami, ale doskonale nadają się także do potraw i deserów. Gałka muszkatołowa jest nieco słodsza od goździków, ale ma podobny pieprzny posmak. Dzięki temu goździki pasują do słodkich przekąsek, a także niektórych sosów. Możesz nadziewać je także w mięso, aby w piekarniku uwolniły swój niezwykły aromat.

fot. Czym zastąpić gałkę muszkatołową: goździki/Adobe Stock, kasia2003

Imbir ma ostry, korzenny smak i występuje w formie korzenia lub w wersji mielonej. W tej drugiej opcji idealnie sprawdzi się jako zamiennik gałki muszkatołowej. Dzięki swoim rozgrzewającym właściwościom, pasuje do zup i sosów. Możesz go wykorzystać także do marynowania mięs, a także do przygotowania deserów na ciepło i zimno.

fot. Czym zastąpić gałkę muszkatołową: imbir/Adobe Stock, piotrszczepanek

To dość nieoczywisty zamiennik gałki muszkatołowej. Smak musztardy jest trochę ostrzejszy, niż gałki i nie sprawdzi się do przygotowania deserów, ale możesz ją wykorzystać do sosów, marynat, a także beszamelu. Wystarczy, że zamiast gałki muszkatołowej dodasz do mieszanki łyżeczkę musztardy i większą ilość pieprzu, niż normalnie przy robieniu beszamelu. Dzięki temu nawet bez gałki możesz przygotować pyszne dania dla całej rodziny.

fot. Czym zastąpić gałkę muszkatołową: musztarda/Adobe Stock, Sea Wave

