Na sklepowej półce zabrakło drożdży, a chcesz upiec chleb czy ciasto na pizzę - przyda ci się informacja, czym zastąpić drożdże. Ciasto spulchni popularna soda, ale najlepszym rozwiązaniem jest zakwas.

Zamienniki drożdży

Zakwas chlebowy,

soda oczyszczona (w towarzystwie np. kefiru, maślanki czy innego produktu o kwaśnym odczynie),

proszek do pieczenia,

drożdże domowe (zerknij na przepis, jak zrobić drożdże w domu),

amoniak - zwłaszcza do wypieków słodkich, np. ciasteczek.

Czym zastąpić drożdże w chlebie?

Pięknie wyrośnięty, chrupiący z zewnątrz i miękki w środku, domowy chleb warto wykonać na zakwasie chlebowym. Do pieczenia chleba najlepiej nadaje się zakwas z mąki żytniej, albo zakwas pszenno-żytni. Ciasto na zakwasie wyrasta na równie okazałe, jak to na drożdżach.

Jednym z produktów fermentacji jest kwas mlekowy, oraz skromna ilość kwasu octowego - wypiek chlebowy na zakwasie może mieć lekko kwaśny posmak i zapach, ale nie dyskwalifikuje go to i skutecznie może zastąpić drożdże.

Czym zastąpić drożdże w cieście?

Chodzi nam tutaj o słodkie wypieki oraz cukiernicze rarytasy. Do takich wypieków polecamy zastąpić drożdże zakwasem pszennym - jest łagodniejszy w smaku. Możesz go też wykonać z mąki kukurydzanej, jaglanej czy kokosowej, co nada wypiekowi delikatniejszego posmaku.

Czym jeszcze zastąpić drożdże w cieście? Zdecydowanie najpopularniejszymi spulchniaczami ciast są soda oczyszczona i proszek do pieczenia. Jak je stosować w wypiekach i w zastępstwie za drożdże?

Ta pierwsza potrzebuje kwaśnego towarzystwa w przepisie, tzn. śmietany, ciemnego cukru, maślanki, soku z cytryny, kefiru, jabłka. 1 łyżeczka sody powinna wystarczyć, by skutecznie zastąpić drożdże w cieście. Odpowiada ona 4 łyżeczkom proszku do pieczenia, który zazwyczaj ma w składzie kwaśne sole, które aktywują sodę, będącą podstawą mieszanki.

Jeśli chcesz zastąpić drożdże proszkiem do pieczenia, trzymaj się proporcji: proszku do pieczenia dodaje się zwykle 1-1,5 łyżeczki na 200 g mąki. Gdy wypiek należy do „ciężkich”, warto dodać i sodę, i proszek do pieczenia - ta pierwsza odpowiada za szybkie spulchnienie ciasta (co skutkuje znanym stożkiem na środku wypieku), a proszek do pieczenia za równomierny wzrost.

Czym zastąpić drożdże w pizzy?

Idealny przepis na ciasto na pizzę zawiera 50 g drożdży oraz mąkę typu 0 lub 00. To ważne, by ciasto na pizzę było lekkie, a zarazem wytrzymałe: musi przecież pomieścić dodatki. Czym zastąpić drożdże w pizzy? Najlepszym sposobem jest użycie proszku do pieczenia zgodnie z proporcją (na 3 szklanki mąki wystarczą 2 łyżki proszku do pieczenia zamiast drożdży). Zerknij na przepis na ciasto na pizzę bez drożdży, które zawsze wychodzi.

Alternatywą dla drożdży w pizzy jest wcześniej wspomniany zakwas. Najważniejsze, by był z białej mąki. Ciasto na pizzę na aktywnym zakwasie wyrośnie w 3 godziny, a po rozwałkowaniu i rozciągnięciu odwdzięczy się pulchnością i miękkością. Spód na pizzę bez drożdży upiecze się w piekarniku w 15 minut.

