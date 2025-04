Najpopularniejszym sposobem na to, jak zagęścić zupę, jest zastosowanie mąki - można z niej zrobić zasmażkę, podsmażając na rozgrzanym tłuszczu (np. na maśle) albo wymieszać ją z zimną wodą. Istnieją też dużo zdrowsze, mniej kaloryczne sposoby na zagęszczenie zupy. Niezależnie od metody, warto jednak zachować umiar - przy zagęszczaniu zupy łatwo o zupełnie odwrotny efekt.

Nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi na to jak zagęścić zupę. Wiele metod jest dobrych, a odpowiednia zależy od twoich preferencji i priorytetów przy przygotowywaniu posiłku. Oto 8 popularnych metod na gęstą, smaczną zupę i sposoby ich zastosowania.

Zasmażka do zagęszczenia zupy

Tradycyjny sposób na zagęszczenie zupy to zasmażka z mąki. Żeby ją zrobić, na patelni rozpuść 2 łyżki masła lub innego tłuszczu. Wsyp 2 łyżki mąki i szybko wymieszaj. Gdy powstanie gęsta papka, wlej do niej odrobinę zupy i rozprowadź dokładnie po patelni. Całość zasmażki dodaj do zupy. Jeśli zechcesz osiągnąć jeszcze bardziej zagęszczoną zupę, po prostu powtórz tę czynność.

Jak zagęścić zupę mąką?

Zagęszczanie zupy mąką to nie tylko zasmażka. Mąka z zimną wodą też dobrze sobie radzi. 2 łyżki mąki pszennej lub ziemniaczanej (bądź też jednej i drugiej, pół na pół) wymieszaj z zimną wodą, aby nie było grudek. Taką zawiesinę wlej powoli, cały czas mieszając, do gotującej się zupy. Chwilę gotuj całość, by mąka w zupie nie była surowa.

Zagęszczanie zupy śmietaną lub mascarpone

Do zagęszczenia i zabielenia zupy sprawdzi się też śmietana (lub jogurt w dietetycznej wersji).. Wymieszaj śmietanę z niewielką ilością mąki, a do powstałej mieszanki dodaj kilka łyżek zupy, aby ją zahartować. Całość wlej do garnka z zupą. W ten sam sposób można również zagęścić zupę jogurtem naturalnym, ale miej świadomość, że wówczas danie może mieć lekko kwaskowaty posmak. Innym sposobem jest zagęszczanie zupy mascarpone i serkiem topionym.

Zagęszczanie zupy zmiksowanymi warzywami

Dodanie do zupy zmiksowanych warzyw to chyba najzdrowszy sposób na zagęszczenie zupy. Sprawdza się do zup krem, ale nie tylko. Możesz wykorzystać warzywa gotujące się w zupie lub dodać oddzielną porcję warzyw służącą tylko do zagęszczenia zupy. Sprawdzą się tu:

kalafior,

brokuł,

seler korzeniowy,

marchewka i pietruszka,

buraki,

inne dowolne warzywa.

Część warzyw przetrzyj przez sito lub zmiksuj i połącz z zupą, by ją zagęścić. Dokładną ilość dostosuj do porcji warzyw.

Zagęszczanie zupy żółtkiem

Jeśli nie wiesz, co zrobić z żółtek, odpowiedź jest jedna: wykorzystaj je do zagęszczenia zupy. Żółtko rozbełtaj z wodą (weź tyle łyżek wody, ile żółtek) i dodaj do gorącej zupy. Nie gotuj już zupy dłużej, żeby żółtko się nie ścięło.

Zagęszczanie zupy kaszą manną

Zamiast mąki do zagęszczenia zupy przyda się też kasza manna, czyli grubsza pszenica. Żeby zagęścić zupę kaszą manną, do zupy dodaj 2-3 łyżki kaszki manny lub kaszki kukurydzianej i pogotuj przez chwilę. Dokładnie wymieszaj, aby nie powstały żadne grudki.

Zagęszczanie zupy ziemniakami

Ziemniaki doskonale nadadzą się do zagęszczenia zupy. Możesz wykorzystać ziemniaki, które zostały ci z obiadu lub ziemniaki gotujące się w zupie. Po prostu zblenduj ziemniaki z częścią zupy na gładką masę, a następnie dodaj ją do zupy.

Zagęszczanie zupy roślinami strączkowymi

Jedne ze zdrowszych sposobów na zagęszczenie zupy, to dodanie do niej roślin strączkowych. Strączki zagęszczą i wzbogacą wartości odżywcze każdej zupy. Nie tylko zupy fasolowej lub grochowej. Najlepiej zagęszczać zupę soczewicą (najszybciej gotuje się soczewica czerwona), grochem lub fasolą. Dodaj nieugotowane strączki do zupy na początku gotowania, a po dłuższym czasie same się rozpadną i zagęszczą ci zupę. Ta opcja pasuje np. do zupy pomidorowej, jarzynowej, kalafiorowej i nie tylko.

To, czym zagęścisz zupę, zależy od ciebie. Każdy z wymienionych wyżej sposobów ma pewne wady i zalety. Podpowiadamy, jakie są najlepsze metody zagęszczania zupy w zależności od tego, jaki to rodzaj zupy.

Czym najlepiej zagęścić zupę krem?

Zupę krem najlepiej zagęścić warzywami, które wykorzystujesz do danej zupy. Jeśli zupa krem jest dla ciebie za rzadka, dodaj do niej warzywa i podgotuj je w płynie. Możesz też wykorzystać gotowany ryż lub ziemniaki do zagęszczenia zupy krem.

Czym zagęścić zupę pomidorową?

Zupę pomidorową możesz zagęścić zasmażką, mąką, kaszą manną, lub w najzdrowszej wersji: czerwoną soczewicą. Wystarczy, że dodasz soczewicę do zupy i rozgotujesz ją w niej.

Czym zagęścić zupę ogórkową?

Zupę ogórkową najlepiej zagęścić zasmażką, mąką, śmietaną, jogurtem naturalnym, żółtkiem lub gotowanymi ziemniakami.

Czym zagęścić zupę gulaszową?

Do zagęszczania zupy gulaszowej sprawdzą się: zawiesina z mąki, gotowane ziemniaki, zmiksowane warzywa lub zasmażka. Pamiętaj, że zupa gulaszowa naturalnie zgęstnieje po ostudzeniu.

Czym zagęścić zupę jarzynową?

Do zagęszczania zupy jarzynowej sprawdzi się niemal każdy wymieniony składnik: warzywa strączkowe, ryż, ziemniaki, przecier warzywny, żółtko, mąka lub kasza manna.

Czym zagęścić zupę grzybową?

Zupę grzybową najczęściej zagęszcza się zasmażką z mąki, zawiesiną mąki z wodą lub śmietaną albo żółtkiem. Zupę grzybową można też zagęszczać, dodając do niej rozgotowane ziemniaki.

Który z wymienionych sposobów na zagęszczenie zupy jest najbardziej dietetyczny? Wygrywa przede wszystkim przecier z warzyw, czyli dodanie do zupy brokułów, kalafiora, lub innych warzyw do zagęszczenia zupy. Dietetyczną opcją jest też dodanie do zupy jogurtu naturalnego, ale miej świadomość, że wprowadzi on też kwaskowy posmak. Inny dietetyczny sposób na zagęszczenie zupy to także dodanie do niej strączków. Mają więcej kalorii, niż inne warzywa, ale za to dodają też cennego białka i innych wartościowych składników.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 28.08.2012.

