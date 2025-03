Lepienie pierogów jest czasochłonne, dlatego zwykle od razu przygotowujemy większą porcję, tak aby wystarczyło na kilka obiadów. Co zrobić z tymi, których nie zdążymy zjeść w ciągu 2 najbliższych dni? Czy można mrozić ugotowane pierogi? A może od razu surowe? Okazuje się, że w obu przypadkach możesz je włożyć do zamrażarki. Jak się za to zabrać?

Reklama

Spis treści:

Wydawać by się mogło, że do mrożenia nadają się tylko ugotowane pierogi, jednak możesz je włożyć do zamrażarki także w wersji surowej. Musisz jednak znać kilka prostych wskazówek.

Surowe pierogi zamrozisz w łatwy sposób:

Rozłóż wszystkie pierogi na tackach w taki sposób, aby się nie dotykały.

Oprósz je mąką i włóż do zamrażarki na ok. godzinę.

Po tym czasie wyjmij pierogi i przełóż je do woreczków. Dzięki przymrożeniu na pewno nie będą się sklejać i mogą być ułożone warstwami.

Włóż tak przygotowane pierogi do zamrażarki.

Fazę przymrażania pierogów najlepiej przeprowadzać etapami. Jeśli chcesz zamrozić dużą ilość pierogów, nie dasz rady wszystkich naraz włożyć do zamrażarki w taki sposób, aby się nie dotykały.

fot. Pierogi przygotowane do mrożenia/ Adobe Stock, serg9768608

Mrozić możesz też już ugotowane pierogi, jednak ich trwałość do spożycia będzie krótsza. Ugotowane pierogi wkładaj do zamrażarki wtedy, kiedy zostanie ci niewielka ilość i boisz się, aby się nie zepsuły.

Jak mrozić ugotowane pierogi?

Pierogi ugotuj w osolonym wrzątku.

Polej je łyżką oleju, wymieszaj, by je natłuścić.

Ostudź i przełóż do woreczków na mrożonki.

Można mrozić pierogi surowe bądź ugotowane lub skorzystać z trzeciej opcji, jaką jest blanszowanie. Aby zachowały jędrność i miękkość, po ulepieniu wystarczy zanurzyć je na około 30 sekund we wrzątku, wyjąć i rozłożyć na tacce posmarowanej olejem. Układaj pierogi obok siebie, ale niezbyt blisko. Jeśli będą do siebie przylegać, istnieje ryzyko, że się posklejają i utracą swój kształt. Dlatego trzeba pamiętać o zachowaniu odstępów.

Następnie wystarczy poczekać aż ostygną i włożyć do zamrażarki na około 2 godziny. Po tym czasie wystarczy je poporcjować, przełożyć do woreczków i ponownie włożyć do zamrażarki.

Pierogi w zamrażarce mogą przeleżeć przez długi czas, ale wszystko zależy od tego, czy wkładasz je w formie surowej, czy ugotowanej. W pierwszym przypadku czas przechowywania jest dłuższy i liczony w miesiącach. Z kolei pierogi poddane wcześniej obróbce termicznej należy zjeść w przeciągu kilku tygodni. Jest to związane z tym, że wilgoć z ugotowanego ciasta szybkiej się wytraca, a przez to, im dłużej będą zamrożone, tym większe ryzyko, że podczas wrzucenia je do wrzątku zaczną pękać, a cały farsz z nich wypłynie.

Ile mogą leżeć surowe pierogi w zamrażarce?

Surowe pierogi w zamrażarce można przechowywać przez około 3 miesiące. Staraj się zużyć je w tym czasie. Najlepiej podzielić je na pojedyncze porcje, aby nie musieć wyjmować kilku pojemników czy woreczków, a następnie odrywać od siebie pierożków, które „skleiły się” szronem.

Ile mogą leżeć ugotowane pierogi w zamrażarce?

Ugotowane pierogi możesz przechowywać w zamrażarce przez około 3-4 tygodnie. Po tym czasie pierogi zrobią się suche i niesmaczne. Najlepiej więc ugotowane pierogi zjeść na bieżąco i nie mrozić dużego zapasu. Jeśli chcesz przygotować większą ilość, lepiej zamrozić pierogi w wersji surowej.

Zamrożone pierogi możesz szybko i łatwo odgrzać w lekko osolonej wodzie albo na patelni. Surowe pierogi wrzuć na wrzątek na ok. 2-3 minuty - taki czas wystarczy, aby ciasto mogło się ugotować. Nie musisz też ich wcześniej rozmrażać. Na patelni odgrzewaj tylko pierogi, które zostały zamrożone po ugotowaniu.

Jeśli chcesz odgrzać pierogi, które były zamrożone po ugotowaniu, pamiętaj, że podczas gotowania mogą się one łatwo rozpaść. By temu zapobiec, nie gotuj ich zbyt długo, a jedynie wrzuć na krótko do wrzątku. Mrożone gotowane pierogi możesz też lekko obsmażyć.

fot. Jak gotować mrożone pierogi/Adobe Stock, New Africa

Pierogi możesz przechowywać także w lodówce. W tym celu wystarczy wyłożyć ugotowane i ostudzone pierogi na płaski półmisek i szczelnie zakryć folią aluminiową. Możesz także umieścić je w woreczkach strunowych albo szklanych lub plastikowych pojemnikach na żywność. Dzięki temu nie będą wchłaniać zapachów z innych potraw, a ciasto pozostanie miękkie i nie wysuszy się. Najlepiej nie układać pierogów warstwami, tylko obok siebie, ponieważ w ten sposób zapobiegniesz ich zlepieniu.

W przypadku przechowywania pierogów w lodówce ich termin do spożycia jest krótszy. Najlepiej zjeść je w przeciągu 2-3 dni. Plusem jest to, że w taki sposób można przechować zarówno pierogi ugotowane, jak i podsmażone na patelni. Oblepione tłuszczem nie nadają się mrożenia, ponieważ pod wpływem ujemnych temperatur zrobią się twarde i nawet po wyjęciu z zamrażarki stracą swoją delikatną teksturę i smak.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.10.2020

Czytaj także:

Reklama

Jak długo można mrozić żywność?

Jak zamrozić fasolkę szparagową?

Czy można mrozić paprykę?