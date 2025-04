Mętny rosół - jak go wyklarować?

Mętny rosół to efekt wytrącenia dużej ilości białka z mięs podczas gotowania wywaru. Aby tego uniknąć, surowe mięso w garnku zalej lodowatą wodą - błędem jest dodawanie go do wrzącej wody. Rosół musi gotować się przez kilka godzin na małym ogniu - przyspieszenie tego procesu sprawi, że na wierzchu pojawią się szumowiny.