Przypalony bigos nie musi być spisany na straty. Nie trać nadziei - są sposoby na to, by sprawić, żeby stał się jeszcze smaczniejszy niż wcześniej. Bigos przypala się w co drugim polskim domu, a w większości przypadków prowadzi to do tego, że znika z garnka wyjątkowo szybko.

W przypadku spalonego bigosu, zazwyczaj głównym problemem nie jest jego smak czy wygląd, a tylko nieprzyjemny zapach spalenizny.

Sprawdzone sposoby, by uratować przypalony bigos

Przede wszystkim, pod żadnym pozorem nie mieszaj przypalonego bigosu . Wiele z nas ma taki odruch, a to doprowadzi tylko do rozniesienia spalenizny po całym garnku i pogorszy sytuację.

. Wiele z nas ma taki odruch, a to doprowadzi tylko do rozniesienia spalenizny po całym garnku i pogorszy sytuację. Weź czysty garnek, przełóż do niego potrawę. Spalonej części oczywiście nie przekładaj - oddziel ją dokładnie, aby nie trafiła do całości. Wrzuć do bigosu korek od wina (jeśli danie przypaliło się mocno, dla pewności możesz umieścić 2). Gotuj bigos z korkiem przez minutę, cały czas mieszając. Wchłonie w siebie nieprzyjemny zapach. Tylko... nie zapomnij później wyjąć korka!

Jeśli bigos przypalił się naprawdę mocno, zapach i smak spalenizny mogą nadal być wyczuwalne. Wzbogać danie dużą ilością aromatycznych przypraw , które stłumią przykry aromat. Szczególnie polecamy kminek i majeranek. Skorzystaj z tej opcji również wtedy, gdy nie masz w domu korka lub nie chcesz odkrywać nowej butelki wina.

, które stłumią przykry aromat. Szczególnie polecamy kminek i majeranek. Skorzystaj z tej opcji również wtedy, gdy nie masz w domu korka lub nie chcesz odkrywać nowej butelki wina. Jeśli masz taką możliwość, nie serwuj przypalonego bigosu od razu. Po zastosowaniu naszych porad, dobrze byłoby schłodzić go (oczywiście po wystudzeniu) przez noc w lodówce. Po ponownym podgrzaniu, woń spalenizny będzie jeszcze mniej wyczuwalna.

