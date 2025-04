Jak zmielić mak - do makowca i nie tylko

Mak zalej wrzątkiem, odstaw do ostygnięcia i odsącz z wody. Następnie dwukrotnie zmiel w maszynce do mielenia z sitkiem o najdrobniejszych oczkach. Jeśli chcesz by był jeszcze pyszniejszy - skorzystaj z naszej porady, jak zmielić mak z dodatkiem mleka.