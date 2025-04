Czas gotowania konkretnego rodzaju ryżu zawsze powinien być podany na opakowaniu. W zależności od odmiany ryżu czas i sposób gotowania może się różnić. Ryż klasyczny długoziarnisty gotuje się przykładowo ok. 15 minut, ale już basmati potrzebuje ok. 12 minut samego gotowania plus 10 minut "odpoczywania". Ryż brązowy czasem gotuje się nawet 30-40 minut.

Ryż na sypko, czyli - nazwijmy go - al dente, pasuje do wielu dań obiadowych. Świetnie sprawdzi się z kremowym warzywnym sosem, potrawką z kurczaka oraz będzie dobrym dodatkiem do zupy. Idealnie nada się także do sałatek, a także będzie nieodzowna bazą kuchni chińskiej. Ryż zawsze gotuje się w osolonej wodzie.

Aby ugotować ryż na sypko, bardzo ważna jest proporcja wody do ryżu, wynosi ona 1:1,5 lub 1:2 Oznacza to, że na jedną szklankę ryżu przypada 1,5 lub dwie szklanki wody. Lepiej zacząć od mniejszej ilości i później ewentualnie dolać resztę. Najpierw zagotuj wodę z solą, a kiedy zacznie wrzeć, wrzuć opłukany pod zimną wodą ryż i gotuj ok. 12-15 minut od momentu ponownego zagotowania się.

Ważne jest, aby zmniejszyć ogień i gotować ryż pod przykryciem - dzięki temu lepiej wchłonie wodę. Ugotowany ryż możesz dodatkowo odcedzić, jeśli zostało trochę wody, a następnie od razu przełożyć na talerze i podać z dowolnym dodatkiem.

fot. Jak ugotować ryż na sypko/Adobe Stock, qwartm

Ryż do gołąbków powinien być nieco mniej sypki, aby później gotowe gołąbki się nie rozpadały. Ugotuj go w proporcji 1:2 i wsyp ryż do rondelka z mocno osoloną wodą - powinna być gorąca, ale nie musi wrzeć. Zagotuj, zmniejsz ogień i pozostaw pod przykryciem na ok. 15 minut. Na koniec możesz zdjąć z ognia, przykryć ściereczką i odstawić jeszcze na 5-10 minut, a potem wystudzić i połączyć z pozostałymi składnikami farszu.

Do gołąbków najlepiej sprawdzi się ryż krótkoziarnisty lub ryż do risottto - najlepiej wiążą one farsz ze względu na dużą zawartość skrobi.

Ryż w torebce zwykle ma 100 gramów, dlatego idealnie będzie ugotować go w szklance wody, zachowując proporcję 1:2. Torebkę włóż do gotującej się, osolonej wody i gotuj na niewielkim ogniu ok. 15-20 minut, najlepiej pod przykryciem.

Po ugotowaniu wyjmij ryż z torebki i od razu przełóż na talerz lub dodaj do garnka/patelni z gotującą się potrawą. Nie ma potrzeby odcedzania go.

Ryż do sushi musi mieć idealną konsystencję, aby gotowe rolki były idealne i nie rozpadały się po chwyceniu ich w palce lub pałeczki. Gotowanie ryżu jest najważniejszą częścią robienia sushi. W tym przypadku proporcja wynosi 1:1. Szklankę ryżu dwu- lub trzykrotnie opłucz pod zimną wodą i wrzuć do rondelka. Zalej szklanką zimnej wody i zagotuj. Nie sól wody!

Kiedy zacznie wrzeć, przykryj i gotuj ok. 10 minut na niewielkim ogniu. Następnie zdejmij z ognia i odstaw pod przykryciem na 15 kolejnych minut. Najlepiej wybierz też dedykowany ryż do sushi, który mocno się lepi. Wystudzony, ugotowany ryż dobrze jest także połączyć z octem ryżowym.

fot. Jak ugotować ryż do sushi/Adobe Stock, topntp

Czarny ryż staje się coraz bardziej popularny i łatwiej dostępny w sklepach. Jego gotowanie musisz poprzedzić wymoczeniem w wodzie przez minimum kilka godzin. Niektórzy producenci zalecają, aby czarny ryż moczyć nawet 12 godzin.

Dopiero po tym czasie możesz ugotować ryż, nie wymieniając wody. Zmieni ona kolor na ciemny, ale nada się do gotowania. Pamiętaj też o proporcjach - szklankę czarnego ryżu ugotuj w 2 szklankach wody.

Gotowanie ryżu basmati zacznij od opłukania go pod wodą - musi stracić nieco swoją mleczną barwę. Wtedy dopiero możesz zalać go zimną wodą (1,5 szklanki wody na szklankę ryżu) i zacząć gotować. Od momentu wrzenia zmniejsz ogień i gotuj pod przykryciem ok. 12-14 minut.

Po tym czasie zdejmij ryż z ognia, przykryj i odstaw jeszcze na 15 minut. Na koniec odcedź lub nałóż na talerze prosto z rondelka.

Ryżu do risotto nie gotujemy przed przygotowaniem reszty dania - to bardzo ważne. Dopiero kiedy przygotujesz większość potrawy, dodaj do niej surowy ryż i zalej mieszanką wody z białym winem. Dokładne proporcje zawsze będą podane w przepisie. Gotuj pod przykryciem, aż ryż wchłonie znaczną większość płynu.

Zobacz też: przepis na risotto z grzybami leśnymi

Jeśli ugotujesz ryż do risotto wcześniej, danie zupełnie straci swój charakter, a same ziarenka wchłoną osoloną wodę zamiast posmaku białego wina.

fot. Jak ugotować ryż do risotto/Adobe Stock, Vladimir

Ryż można także ugotować w mikrofali. Nie jest to co prawda popularna praktyka, ale czasem się przydaje. Proporcje to wówczas szklanka ryżu na dwie szklanki wody. Dobrze też mieć do tego pojemnik z zamknięciem, w którym znajdują się niewielkie otwory, choć nie jest to konieczne.

Moc urządzenia ustaw na 800 - 900 W i wstaw ryż na 12-14 minut. Po tym czasie możesz zostawić ryż na kolejne 5 minut, aby wchłonął resztę wody albo - jeśli wciąż jest za twardy - wstawić do mikrofali na kolejne 5-7 minut.

Ryż z parowaru będzie idealnie sypki i zachowa wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Czas gotowania jest dłuższy - to ok. 30 minut w przypadku białego ryżu i 35 minut w przypadku ryżu brązowego. Szklankę ryżu wsyp do parowaru i zalej dwiema szklankami wody. W takiej formie paruj określony czas.

