Czy wiesz, co zrobić, aby pieczarki nie ciemniały podczas gotowania i smażenia? Na pewno to znasz — przygotowujesz pizzę albo inną przekąskę na wieczór, a grzyby na wierzchu nie są idealnie białe, podczas kiedy te na pizzy z restauracji wyglądają perfekcyjne. Podpowiadamy, jak osiągnąć taki efekt!

Spis treści:

Podczas smażenia, duszenia czy gotowania pieczarki z białych i jędrnych, stają się ciemne. Czasem grzyby te czernieją jeszcze w lodówce. To oznaka, że powoli tracą swoją świeżość. Lekko pociemniałe pieczarki można jeszcze spokojnie zjeść, ale jeśli cokolwiek cię zaniepokoi (zapach, utrata jędrności pieczarek), lepiej je wyrzuć. Często pieczarki już po przekrojeniu szybko stają się brązowe. Dzieje się tak pod wpływem światła, do którego grzyby, szczególnie hodowane przemysłowo, nie mają dostępu.

fot. Co zrobić, aby pieczarki nie ściemniały/Adobe Stock, AgataK

Rozwiązanie jest proste i sprawdza się zarówno w przypadku świeżych, jak i gotowanych czy smażonych pieczarek. Wystarczy sięgnąć po sok z cytryny. Świeże, dopiero kupione pieczarki rozpakuj z opakowania lub wyjmij z woreczka (jeśli kupujesz na lokalnym bazarku), a następnie skrop sokiem wyciśniętym z połówki cytryny. Dokładnie obtocz pieczarki, a następnie włóż je do czystego pojemnika i nie zamykaj pokrywki.

Podczas gotowania, duszenia czy smażenia, także możesz podlać pieczarki sokiem z cytryny lub dodać odrobinę do wody. Bardzo ważne jest też to, aby pieczarki smażyć krótko. Podczas obróbki cieplnej puszczają one sporo wody, dlatego długie smażenie sprawi, że będą one ciemniały z każdą chwilą coraz bardziej.

Pamiętaj także, aby solić pieczarki dopiero po podsmażeniu. Sól sprawia, że większość warzyw i grzybów puszcza soki i mięknie, dlatego jeśli chcesz zachować kremowy kolor i jędrność pieczarek, warto poczekać z przyprawianiem, aż całkowicie się usmażą, a woda wyparuje.

fot. Co zrobić, żeby pieczarki nie czerniały/Adobe Stock, sitriel

