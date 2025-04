Mięso z kurczaka, najchętniej jadane na obiad przygotowujemy pod wieloma postaciami – pieczony w całości, potrawka z kurczaka lub panierowane kotlety. Te ostatnie przyrządzane z piersi z kurczaka znajdują się najczęściej na naszych talerzach.

Wybór odpowiedniego mięsa kurzego, to nie lada wyzwanie, dlatego podpowiadamy, na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas zakupów!

Grube, soczyste filety z przerośniętymi paskami tłuszczu najczęściej pojawiają się na mięsie tych kurczaków, które były otyłe, karmione paszą zwiększająca przyrost w niewielkim czasie. Przypominają w wyglądzie rozstępy, pomiędzy prawidłowa tkanką mięsa.

Takie mięso zawiera wysoki poziom tłuszczu – badania wykazują, że piersi z kurczaka, które miały na powierzchni białe paski, zawierały nawet o 200% więcej tłuszczu, niż te pochodzące z ekologicznych upraw, gdzie w paszy zwierzęcej nie zanotowano substancji przyspieszających wzrost oraz hormonów.

Na zdjęciu powyżej znajdują się filety z kurczaka z mięsem bez przerostów tłuszczowych (A), z umiarkowanym przerostem (B) oraz z najwyższym stopniem przerostu tłuszczowego (C).

Białe paski i stwardniałe mięśnie nie są szkodliwe dla naszego zdrowia. Badacze szacują, że pojawiają się tylko w 5-10% piersi z kurczaka. Natomiast jeżeli jesteśmy na diecie i staramy się ograniczyć spożycie tłuszczu, warto bacznie sprawdzać pochodzenie mięsa.

Naukowcy odkryli również, że te dwa zaburzenia mają wpływ na jakość mięsa. To powoduje, że marynata przygotowana wcześniej do zmiękczenia lub polepszenia smaku mięsa wchłania się znacznie gorzej, co skutkuje gorszym smakiem i nieapetycznym wyglądem. Ponadto, stwardniałe mięśnie w gotowanym mięsie są trudniejsze do żucia, w konsekwencji jest twarde i suche.

