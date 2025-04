Czy śliwki można mrozić – to pytanie zadaje sobie mnóstwo osób. Jeśli masz w ogrodzie posadzoną śliwę albo sąsiadów czy członków rodziny, którzy obdarowują cię świeżymi owocami, na pewno zastanawiasz się, co zrobić ze śliwek. Czy możesz je bezpiecznie zamrozić?

Okazuje się, że nie tylko można, ale i śliwki są bardzo łatwe w mrożeniu. Nie wymagają wielu szczególnych zabiegów – wystarczy jedynie umyć je i pozbawić pestek. Mrożenie śliwek pozwala na zachowanie nie tylko ich smaku, ale także szeregu wartości odżywczych.

Mrożone śliwki można przechowywać nawet do 12 miesięcy i wykorzystywać do owocowo-warzywnych koktajli, porannych owsianek, a także niektórych wypieków. Mrożona śliwka sprawdzi się także podczas przygotowywania dań mięsnych oraz jako dekoracja lodowych deserów.

fot. Czy śliwki można mrozić/Adobe Stock, Oleksandr

Pamiętaj, aby mrozić tylko śliwki dobre, które nie są przejrzałe. Takie lepiej wykorzystać inaczej i przygotować szybkie ciasta ze śliwkami. Przed mrożeniem owoce dokładnie umyj i osusz. Najlepiej zanurzyć je na chwilę w wodzie, a następnie odsączyć na sicie i jeszcze raz dokładnie przepłukać. Następnie dobrze osusz je na czystej ściereczce lub papierowym ręczniku.

Śliwki przekrój na pół i wydrąż pestki. Nie poleca się zamrażać śliwek w całości – pestkę będzie później bardzo trudno usunąć, a owoce przed użyciem trzeba będzie rozmrozić.

Podczas mrożenia bardzo ważne jest, aby nie wkładać śliwek do zamrażarki ciasno upchniętych w woreczku. Wcześniej muszą się one lekko przemrozić pojedynczo. W tym celu ułóż owoce obok siebie na macie silikonowej i połóż na tacce w zamrażarce. Po ok. godzinie możesz przełożyć je do pojemniczka lub woreczka strunowego i schować do niższej szuflady. Powtarzaj, aż zamrozić wszystkie śliwki.

fot. Czy śliwki można mrozić/Adobe Stock, olgavolodina

