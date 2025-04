Konfitura od dżemu różni się przede wszystkim ilością owoców i zawartością cukru. Kiedy poszukujesz idealnego przepisu na przetwory owocowe, zapewne spotykasz zarówno konfitury, jak i dżemy czy powidła. Czy na pewno wiesz, co chciałabyś przygotować?

Sprawdź, ile cukru i owoców zawierają dżemy, konfitury i powidła. Dzięki temu odróżnienie dżemu od konfitury nie będzie sprawiało ci żadnego problemu!

Konfitura

Konfitura zawiera minimum 50 g owoców na 100 g gotowego produktu. Uzyskuje się ją poprzez gotowanie całych lub pokrojonych bardzo słodkich owoców wysokiej jakości. Jedynym konserwantem używanym do przygotowania konfitury jest cukier.

Do przygotowania konfitury nie można wykorzystać owoców niedojrzałych, uszkodzonych. Co istotne, na konfiturę potrzebne są słodkie owoce (co najmniej 60%).

Konfiturę przygotowuje się dosyć długo – najczęściej z podziałem na kilka etapów, podczas których zdejmuje się gromadzącą się na powierzchni pianę. Najpierw gotuje się syrop (wodę z cukrem), a następnie dodaje owoce. Gotowanie kończy się, kiedy owoce będą zajmowały całą objętość syropu.

Dżem

Dżem może zawierać środki zagęszczające. Dżem od konfitury różni zawartość owoców – średnio na 100 g cukru przypada jedynie około 20 - 25 g owoców. Przewaga cukru nad owocami jest więc duża, przez co uważa się go za produkt jakościowo gorszy od konfitury.

Dżemy często zagęszcza się za pomocą żelatyny, agaru lub gotowych środków zagęszczających. Dżem można przygotować nie tylko z owoców, lecz także z warzyw, takich jak marchew, rabarbar, pomidory czy dynia.

fot. Adobe Stock

Powidła

Powidła mają największą zawartość owoców spośród powyższych. Czy mówiąc „powidła", mamy na myśli przetwór śliwkowy? Niekoniecznie! Powidła można przygotować także z owoców innych, niż popularne śliwki węgierki.

Do przygotowania 100 g powideł należy użyć około 160 g owoców, zatem zawartość owoców w finalnym produkcie jest bardzo wysoka. Powidła otrzymuje się poprzez smażenie owoców, podczas którego wyparowuje woda.

Klasyczne powidła powstają bez dodatku cukru, chociaż w przypadku mniej słodkich owoców, zwykle się je lekko dosładza.

Marmolada

Marmolada to inaczej przecier z owoców. Pierwsze marmolady przygotowywano wyłącznie z... pigwy. Dziś marmolada to produkt powstały przez przetarcie owoców, w związku z czym próżno szukać w niej większych kawałków.

Do przygotowania 100 g marmolady wykorzystuje się około 80 - 110 g owoców. Marmolady przygotowane z 80 g owoców to marmolady miękkie, natomiast te, do przygotowania których używa się 110 g owoców - marmolady twarde.

Przetarte owoce gotuje się z cukrem, przy czym często wykorzystuje się świeże, ale lekko uszkodzone owoce. Najlepsza marmolada to taka, której się nie „przegotowuje" - czyli im krótszy czas gotowania przecieru z cukrem, tym lepiej.

