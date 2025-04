Czy przygotowanie domowego majonezu jest realnie opłacalne? Domowy majonez jest smaczny, możesz dostosować jego smak do własnych upodobań i z dobrego przepisu robi się go naprawdę w mig. Jednocześnie masz pełną kontrolę nad składnikami i pewność, że jesz majonez z dobrym składem. Przygotowanie domowego majonezu wymaga chęci i trochę wolnego czasu. Czy zrobienie domowego majonezu to też oszczędność? Sprawdzamy to, porównując ceny składników na domowy majonez i majonezów z supermarketów.

Ceny produktów spożywczych rosną w oczach i zauważa to każdy konsument. Zauważalna i mocniej odczuwalna przed świętami wielkanocnymi jest też rosnąca cena majonezu. Konsumenci są w szoku i nazywają majonez „produktem luksusowym". Za majonez o pojemności 700 ml trzeba obecnie zapłacić ok. 16 zł, mniejszy słoik 300 ml majonezu to koszt ok. 7 zł. Ceny różnią się oczywiście w zależności od wybranej marki i miejsca zakupów, ale nie da się podważyć tego, że cena majonezu zwala z nóg.

Jak jeść zdrowo przy wysokich cenach warzyw? 12 wskazówek od dietetyka na tanie odżywianie i oszczędność bez wykluczania jarzyn

Domowy majonez zrobisz z połączenia oleju i żółtek. Dodatkowo potrzebne są przyprawy, by nadać majonezowi pożądany smak.

Koszt przygotowania porcji domowego majonezu policzymy, wykorzystując najprostszy przepis na majonez, z którego powstaje ok. 800 ml majonezu domowego. Potrzebne są:

4 żółtka,

750 ml oleju rzepakowego,

2 łyżeczki musztardy,

2 łyżki soku z cytryny,

łyżeczka cukru pudru,

sól do smaku (ok. 1/2 łyżeczki).

Lista zakupów, by zrobić domowy majonez:

4 jajka,

750 ml oleju rzepakowego,

musztarda,

cytryna,

cukier puder,

sól.

fot. Koszt składników na domowy majonez/ Adobe Stock, Татьяна Пинкасевич

Ceny składników w przeliczeniu na porcję i pełne zakupy podajemy w poniższej tabeli.

Druga kolumna (cena/porcję) to koszt składników, które faktycznie zużyjesz do przygotowania majonezu. Trzecia kolumna (cena/zakupy) to koszt pełnego produktu, który musisz kupić, by przygotować domowy majonez. Np. 1,6 zł to więc tylko cena żółtek (po odjęciu masy białek), a 4 zł to cena pełnych jaj. Wykorzystano okazyjne ceny produktów spożywczych w marcu 2023 za pomocą porównania gazetek promocyjnych w aplikacji Blix.

Za 800 ml majonezu domowego zapłacisz ok. 9,92 zł (to 12,4 zł/ l), przy założeniu kosztu produktów, które wykorzystasz. Jeśli nie masz w domu żadnych składników na majonez, za wszystkie produkty zapłacisz 22,2 zł. Zostanie ci jednak sporo soli, cukru i musztardy, które możesz wykorzystać w innych przepisach.

Majonez w marcu 2023 roku kosztuje w sklepach ok. 20 zł/ 1 l. Koszt przygotowania litra domowego majonezu to według naszych obliczeń ok. 12,4 zł. Przygotowywanie domowego majonezu opłaca się więc, ale cena gotowego wyrobu nie jest znacznie wyższa. Za składniki na domowy majonez zapłacisz o ok. 60% mniej niż za majonez w sklepie.

Jeśli nie masz w domu żadnych składników na majonez (np. cukru pudru, musztardy, soli), za pełne zakupy składników do przygotowania majonezu zapłacisz jednak więcej, niż za gotowy sklepowy majonez.

Obliczenia nie uwzględniają cen prądu wykorzystanego na działanie blendera.

