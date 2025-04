Rabarbar obiera się tylko, jeśli jest już mocno wyrośnięty, lub jeśli nie chcesz w kulinarnym wyrobie wyraźnych włóknistych cząstek rabarbaru. Obranie rabarbaru zapewnia delikatniejszy smak, ale nie jest to konieczna czynność. To, czy obierać rabarbar, czy nie, zależy też według wielu Polaków od miesiąca, w którym zebrano rabarbar. Majowy i kwietniowy rabarbar nie wymaga obierania.

Rabarbaru nie trzeba obierać, choć warto zrobić to, jeśli zależy ci na delikatnej teksturze wyrobu z rabarbarem. Ogólna zasada mówi, że młodego rabarbaru zebranego do połowy czerwca się nie obiera, bo jest on wystarczająco delikatny. Rabarbar zebrany później warto obrać ze skórki, bo jest twardsza.

Dokładna decyzja, czy obierać rabarbar, czy nie, będzie jednak zależała od tego:

do czego chcesz wykorzystać rabarbar;

rabarbar; czy przeszkadzają ci włókniste kawałki w rabarbarze;

czy zależy ci na zniwelowaniu gorzko-kwaśnego smaku rabarbaru , czy chcesz go podkreślić;

, czy chcesz go podkreślić; jak duże są twoje łodygi rabarbaru;

w jakim miesiącu został zebrany rabarbar.

Rabarbar bez skórki jest bardziej mięsisty, ma lżejszy smak i mniej włókien. Konsystencja jest wyraźnie gładsza. Wyroby z obranego rabarbaru mają mniej gorzki i kwaśny smak, są delikatniejsze. Obrany rabarbar pasuje do wypieków, musów i dżemów.

Rabarbar ze skórką jest za to nieznacznie zdrowszy, bo skórka rabarbaru zawiera błonnik, którego pozbywasz się wraz z obierkami. Nie ma ścisłej konieczności obierania rabarbaru. Rób to tylko wtedy, jeśli preferujesz smak rabarbaru bez skórki. Większość osób obiera rabarbar ze skórki tylko, jeśli ma do czynienia z wyrośniętym, grubym okazem. Wykorzystanie rabarbaru ze skórką ma też walory smakowe, wyrób ma ostrzejszy, wyraźniejszy smak rabarbarowy. To od ciebie zależy jednak decyzja czy chcesz wykorzystać rabarbar obrany, czy nie, tworząc potrawy z rabarbarem i różne przetwory z rabarbarem.

Czy rabarbar obiera się do ciasta?

Rabarbar do ciasta można obrać, ale nie jest to konieczne. Obierz go, jeśli zależy ci na delikatnym smaku rabarbaru, bez wyraźnych włókien. Wiele osób decyduje się na obranie rabarbaru ze skórki, by wykorzystać go do ciasta. Jeśli robisz zdrowe fit ciasta z rabarbarem, nie obieraj go, by zachować więcej błonnika.

Czy rabarbar obiera się do kompotu?

Rabarbaru do kompotu nie trzeba obierać, bo to strata czasu. Skórka rabarbaru nie jest trująca, a też wzmacnia smak owocowego wywaru, jakim jest kompot. Możesz rozważyć obranie rabarbaru do kompotu, jeśli masz zamiar skorzystać z ugotowanego rabarbaru np. do stworzenia musu. Obrany rabarbar ma mniej włókien. Jeśli nie chcesz zdominować kompotu smakiem rabarbaru, obierz go ze skórki, a załagodzisz rabarbarowy aromat.

Czy rabarbar obiera się na dżem?

Rabarbar na dżem lub konfiturę można obrać, by uzyskać delikatniejszą konsystencję i teksturę dżemu. Dżem z rabarbaru po obraniu jest delikatny, nie ma wyczuwalnych wyraźnych włókien. Dżem rabarbarowy z obranego rabarbaru jest też mniej gorzki i kwaśny. Mimo wszystko wykorzystanie rabarbaru bez obrania do dżemu nie jest przewinieniem i z rabarbaru bez obierania też może wyjść smaczny dżem.

Obieranie rabarbaru ze względu na jego podłużny, nieregularny kształt może być żmudne. Mamy jednak kilka trików, które usprawnią obieranie rabarbaru krok po kroku. Najlepiej wykorzystać do obierania rabarbaru obieraczkę do warzyw, nóż lub gorącą wodę.

Aby skutecznie i szybko obrać rabarbar, należy najpierw umyć go dokładnie pod bieżącą wodą. Odkrój końcówki. Następnie uchwyć końcówkę łodygi rabarbaru i złuszczaj skórkę. Możesz wykorzystać do tego palce, obieraczkę do warzyw lub nóż. Zrywaj z rabarbaru skórkę jednostajnym, posuwistym ruchem, by przyspieszyć ten proces.

fot. Obieranie rabarbaru/ Adobe Stock, botevvs

Zdecydowałaś się pozbyć skórki z rabarbaru, ale chcesz przeznaczyć na tę czynność jak najmniej czasu? Wykorzystaj metodę parzenia rabarbaru. Ten sposób zadziała tylko wtedy, jeśli skórka rabarbaru jest bardzo cienka.

Zagotuj wodę w czajniku i sparz rabarbar, zanurzając go we wrzątku na 10-20 sekund. Wyciągnij rabarbar z gorącej wody i zanurz go w bardzo zimnej wodzie na kolejne 10-20 sekund. Skórka rabarbaru powinna samoistnie oddzielić się od miąższu rabarbarowego. Zdejmij skórkę palcami lub nożem zdecydowanym ruchem.

