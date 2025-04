Czy wiesz, jak obierać pigwę i czy w ogóle trzeba to robić? Pigwa to egzotyczny owoc, najczęściej poddawany obróbce cieplnej przed podaniem. Ma twardą skórę oraz miąższ, przez co często jej podgotowanie to jedyna opcja. Pigwę wykorzystuje się do dżemów, nalewek oraz konfitur. To jak z tym obieraniem - trzeba czy nie?

Pigwa ma twardą skórkę, ale jej obieranie nie jest konieczne. Jeśli wykorzystujesz ten owoc do przetworów, skóra wygotuje się, zmięknie i będzie można ją użyć do dżemu czy konfitury. Obieranie pigwy jest więc opcjonalne, ale nie niezbędne.

Konieczne jest natomiast usunięcie pestek i całego gniazda nasiennego, a więc także twardej, białokremowej otoczki. Najlepiej użyć do tego łyżki do lodów, ponieważ wydrążanie gniazda nasiennego przy pomocy nożyka lub zwykłej łyżki może być czaso- i pracochłonne.

fot. Czy pigwę się obiera/Adobe Stock, Adil

Pigwę obiera się w podobny sposób, jak jabłko, ale ze względu na twardszą skórkę, trzeba wykorzystać nieco inną technikę. Najpierw owoc przekrój na pół i przy okazji usuń gniazda nasienne. Następnie złap ostrym nożem skórkę od strony przekrojonej połówki i ostrożnie przesuwaj nóż ku górze.

W ten sposób, pasek po pasku obieraj pigwę, aż zdejmiesz całą skórę. Tak przygotowany owoc możesz wykorzystać jako dodatek do owsianki na ciepło, a także do herbaty i przetworów z pigwy.

fot. Jak obierać pigwę/Adobe Stock, kathik

Obieranie pigwy w zasadzie nie jest konieczne. Możesz ją obrać, jeśli chcesz jeść pigwę na surowo lub półsurowo - wówczas może ona się okazać zbyt twarda. W pozostałych przypadkach nie ma potrzeby obierania pigwy.

Skórkę możesz zdjąć wtedy, kiedy chcesz przygotować lekki mus do potraw - np. do mięs. W takim przypadku pigwę obierz, pokrój w kostkę i delikatnie podduś, aż lekko zmięknie. Następnie zgnieć widelcem i zagotuj z cynamonem oraz białym winem. W takim musie skórka mogłaby utrudnić stworzenie jednolitej konsystencji.

