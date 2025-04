Bardzo często po zrobieniu jarzynowej sałatki na świąteczny strój okazuje się, że jest jej bardzo dużo, albo że nie została w całości zjedzona. Wtedy rodzi się pytanie: czy można zamrozić sałatkę jarzynową? Niestety, gotowej mrozić się nie powinno. Nawet nie warto tego robić.

Nie, lepiej nie mrozić sałatki jarzynowej z majonezem. Gdy do pokrojonych warzyw dodasz jajka, ogórki kiszone, cebulę i majonez, taka mieszanka nie nadaje się do mrożenia. Wymienione tu warzywa po rozmrożeniu stracą jędrność, a majonez się rozwarstwi. Nie ma znaczenia, czy będzie to majonez domowy, czy ze sklepu.

Natomiast jeśli chodzi o jajka, to ugotowane białko całkiem nieźle zniesie zamrożenie i rozmrażanie, ale żółto stanie się kleiste. Wszystko to sprawi, że rozmrożona sałatka nie będzie już taka, jak być powinna.

fot. Czy można zamrozić sałatkę jarzynową z majonezem/ Adobe Stock, Nitr

Zamrożenie gotowej sałatki, do której nie dodało się jeszcze majonezu, też nie jest idealnym rozwiązaniem. Jak wspomnieliśmy, źle tę procedurę zniosą jaja, ogórki kiszone i cebula, co sprawi, że nawet wymieszanie jej ze świeżym majonezem jej nie uratuje.

Mrozić natomiast można pokrojone w kostkę gotowane warzywa (marchew, pietruszkę, selera, ziemniaki, ale też groszek i kukurydzę) oraz jabłko. Zatem taką „bazę” sałatki można zamrozić i wykorzystać później – najlepiej w ciągu 2-3 tygodni.

Gotową sałatkę jarzynową można przechowywać w lodówce do 2 dni. Najlepiej, aby temperatura w niej nie przekraczała 5 stopni. Najmniej trwałym składnikiem sałatki jest majonez, który przy dostępie powietrza i światła zmienia kolor i traci świeżość. Dlatego przed wstawieniem do lodówki sałatkę najlepiej jest przykryć folią spożywczą lub aluminiową z jak najmniejszą ilością powietrza między nią a powierzchnią potrawy.

Jeśli istnieje ryzyko, że sałaki będzie na tyle dużo, że trzeba będzie część jej przechować, należy pilnować, aby do jej mieszania i nakładania używać czystej łyżki (nie można w międzyczasie jej oblizywać!). W przeciwnym razie do sałatki wprowadzone zostaną bakterie, które nawet w lodówce mogą zacząć się namnażać i przyspieszyć psucie się sałatki.

