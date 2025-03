Ryba po grecku zdobyła serca i podniebienia wielu Polaków. Smak ryby zanurzonej w tartych warzywach, przyprawach i sosie pomidorowym tworzy wyjątkowo wyrazisty duet. Można zrobić ją w wersji klasycznej lub nieco zmniejszyć jej kaloryczność i przygotować rybę po grecku fit. W okresie bożonarodzeniowym wiele osób przypomina sobie o tej potrawie i gotuje ją w dużych ilościach. Jednak obecność na stole wielu innych smakołyków powoduje, że spora część tego dania pozostaje niezjedzona. W takiej sytuacji pojawia się pytanie o to, czy można zamrozić rybę po grecku. Zobacz, jak się za to zabrać, by po wyjęciu z zamrażarki kawałki ryby nie rozpadały się, a sos nie był zbyt wodnisty.

Aby nie wyrzucać nadmiaru ryby po grecku do kosza, najprostszym sposobem jest jej zamrożenie. W takiej formie może przeleżeć na dnie zamrażarki przez naprawdę długi czas. Aby tak się stało, należy umieścić ją w szczelnych woreczkach strunowych bądź zapakować w plastikowe pojemniki, które nie przepuszczają wilgoci i wytrzymają ujemne temperatury. Dobrym sposobem jest także zapisanie na opakowaniu daty mrożenia, dzięki czemu będziesz dokładnie wiedzieć, ile czasu minęło i czy danie nadaje się do zjedzenia. Pamiętaj także o tym, że produkty spożywcze powinny być zamrożone w temperaturze -18 stopni Celsjusza.

Sposobem na to, by ryba po grecku nie straciła walorów smakowych i zachowała zwartą konsystencję, jest zapakowanie oddzielnie sosu i ryby. Dopiero w takiej formie można ułożyć danie w zamrażarce. Starte warzywa, zalane passatą pomidorową, w trakcie rozmrażania będą podchodzić wodą, co może wpłynąć na smak samej ryby oraz spowodować, że zacznie się ona rozpadać i straci swoją zwartą strukturę. Oddzielenie od ryby warzywnego sosu sprawi, że z łatwością odcedzisz z niego nadmiar wody i nie stracisz ani grama smaku.

Zarówno w przypadku ryby, jak i warzyw należy pamiętać o jeszcze jednej ważnej zasadzie. Przed ich zamrożeniem, wszystkie składniki powinny być całkowicie wystudzone. W przeciwnym wypadku stracą na smaku i strukturze. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno mrozić produktów, które zostały już wcześniej rozmrożone. Aby uniknąć takiego problemu, dobrym rozwiązaniem jest podzielenie potrawy na kilka mniejszych porcji. Dzięki temu jednorazowo rozmrozisz tylko taką ilość, jaką potrzebujesz.

fot. Jak zamrozić rybę po grecku/Adobe Stock, ArtCookStudio

Podczas wyjmowania ryby po grecku z zamrażarki również należy pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim cały proces warto przeprowadzać powoli i stopniowo. Na początku należy wyjąć danie (oddzielnie zapakowany sos oraz rybę) z zamrażarki i przełożyć oba opakowania do lodówki. W tym miejscu składniki powinny spędzić co najmniej kilka godzin. Dobrym patentem jest też umieszczenie ich w lodówce na całą noc. Następnego dnia wystarczy je wyjąć i zdecydować, w jakiej formie mają zostać podane.

Rozmrożona ryba po grecku na zimno

Wiele osób preferuje podawanie ryby po grecku na zimno. Po całkowitym rozmrożeniu może przyjąć taką formę. Należy jednak pamiętać o tym, aby odcisnąć z warzywnego sosu nadmiar nagromadzonej wody i dopiero wówczas wymieszać całość z kawałkami ryby.

Rozmrożona ryba po grecku z piekarnika lub patelni

Innym sposobem jest zaserwowanie rozmrożonej ryby po grecku na ciepło. W tym celu również na samym początku trzeba pozbyć się nadmiaru wody z warzyw, a następnie przełożyć je do naczynia żaroodpornego razem z filetami z ryby. Czas podgrzewania dania w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza to około 10-15 minut.

Prostszym sposobem jest umieszczenie odciśniętego z wody warzywnego sosu i ryby na patelni. Wystarczy podgrzać całość na średnim ogniu, do momentu aż wszystkie składniki będą ciepłe. Nie zaleca się odgrzewania potrawy w mikrofali, ponieważ może to wpłynąć negatywnie na teksturę ryby, która stanie się gumowata i mniej smaczna.

Mrożenie ryby po grecku nie jest jedynym sposobem na jej przechowywanie. Gotowe (i ostudzone) danie można umieścić w lodówce - z zastrzeżeniem, że powinno zostać zjedzone w przeciągu 3-4 dni od przygotowania. Rybę powinno się przechowywać w szklanym lub plastikowym pojemniku z pokrywką. Dzięki temu intensywny rybny zapach nie rozprzestrzeni się po całej lodówce, a danie na dłużej zachowa świeżość.

Innym rozwiązaniem jest szczelne owinięcie salaterki z rybą po grecku folią aluminiową. Najlepszym miejscem na umieszczenie potrawy jest dolna półka lodówki. Ułożona jak najbliżej zamrażarki zyska dodatkową ochronę w postaci niższych temperatur.

Wekowanie ryby po grecku to kolejny sposób na jej przechowywanie. Aby na dłużej cieszyć się świeżością i smakiem wystarczy rozłożyć danie w wyparzone słoiki, a następnie zakręcić pokrywki, umieścić całość w dużym garnku, zalać wodą i podgrzewać na małym ogniu. W celu zabezpieczenia szklanych słoików przed pęknięciem należy rozłożyć je tak, aby nie stykały się ze sobą, a na dnie garnka wyścielić kuchenną ściereczkę.

Wekowanie powinno trwać około 20 minut do zagotowania wody i odbywać się pod przykryciem. Po tym czasie wystarczy wyjąć słoiki z rybą po grecku, ostudzić i przechowywać w lodówce. Dzięki tej metodzie potrawa nie straci walorów odżywczych i smaku przez kolejnych kilka tygodni. Bez problemu może więc stać się jedną z pysznych przekąsek na sylwestra.

Ryba po grecku ułożona w zamrażarce w szczelnie zamkniętym pojemniku może tam przeleżeć nawet do kilku miesięcy. Dużo zależy od tego, jaki gatunek ryby został wybrany do jej przyrządzenia. Z reguły wybiera się białe i chude ryby, takie jak: dorsz, miruna, sandacz, morszczuk czy mintaj. W takim wypadku potrawa może być przechowywana w zamrażarce nawet do 6 miesięcy.

fot. Jak długo można przechowywać rybę po grecku/Adobe Stock, gpointstudio

