Olej po frytkach - czy można ponownie użyć oleju

W zależności do czego i jak długo olej był używany, czasem nadaje się do ponownego smażenia, a czasem należy go od razu po prostu wylać. Zużyty olej po smażeniu frytek należy odpowiednio zabezpieczyć lub wywieźć do punktu. Możesz go też schłodzić i wyrzucić do śmieci.