Czy można mrozić winogrona? To pytanie zadają sobie przede wszystkim osoby, których winorośl wyjątkowo obrodziła. Jeśli i ty nie nadążasz z przerabianiem winogron na przetwory, na pewno zastanawiasz się, czy można bezpiecznie mrozić winogrona, a jeśli tak - jak długo możesz przechowywać je w chłodzie. Odpowiadamy!

Spis treści:

Jak najbardziej. Winogrona bardzo łatwo zamrozić na zimę, dodatkowo zachowują one swoje korzystne właściwości. Te owoce możesz z powodzeniem przechowywać w zamrażalniku przez kilka miesięcy.

Musisz jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach. Przede wszystkim do zamrażalnika muszą powędrować winogrona gotowe do spożycia: przebrane, umyte i osuszone.

Winogrona przygotowane do mrożenia powinny być dojrzałe, ale nie przejrzałe. Jeśli będą zepsute, nie nadają się do mrożenia - takie winogrona wyrzuć. Najlepiej zamrozić owoce tuż po zbiorach.

Okres przechowywania winogron w zamrażalniku to ok. 6-8 miesięcy. Najlepiej jest wybrać odmiany bezpestkowe. Możesz mrozić zarówno białe winogrona, jak i ciemne odmiany tego owocu.

fot. Czy można mrozić winogrona/Adobe Stock, Gulsina

Aby prawidłowo zamrozić winogrona, najpierw musisz je odpowiednio przygotować. Opłucz je pod bieżącą wodą, a następnie dokładnie osusz na papierowym ręczniku w temperaturze pokojowej. Aby owoce się nie kleiły do siebie nawzajem, musisz mrozić je partiami.

Najpierw część owoców ułóż na tacce i włóż do zamrażalnika, aby lekko się przymroziły. Po ok. godzinie przełóż je do pojemnika lub woreczka strunowego. Powtarzaj, aż wszystkie winogrona będą w docelowym opakowaniu.

Jeśli nie masz odpowiedniego miejsca w zamrażarce, aby w ten sposób przemrażać winogrona, możesz włożyć niewielką ilość do foliowej torebki i ułożyć płasko na dnie szuflady. Po godzinie umieść je w docelowym pojemniku.

Tak przygotowane winogrona możesz zamrozić na zimę i wykorzystać na wiele sposobów. Pamiętaj, że każda zamrażarka ma nieco inną moc - musisz sprawdzić, w jakiej szufladzie owoce będą czuły się najlepiej. Aby je rozmrozić, wyciągnij je na kilka godzin do lodówki lub wrzuć bezpośrednio do rondelka, jeśli przygotowujesz przetwory.

Wiesz już, jak zamrażać winogrona, a czy wiesz, do czego je wykorzystać? Możesz z nich przygotować orzeźwiający kompot, dżem lub gęsty syrop, a także puszyste i wilgotne ciasta. Nie musisz ich do tego rozmrażać - to szybki sposób na pyszne przetwory. Mrożone winogrona to także świetny dodatek do deserów - lodów, gofrów czy naleśników. W sezonie letnim możesz dodawać je do wody i używać jak kostek lodu.

fot. Jak mrozić winogrona/Adobe Stock, tatsiana502

