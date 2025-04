Sezon na szparagi jest dość krótki. Zazwyczaj zaczyna się w kwietniu, a kończy w czerwcu (czasem świeże szparagi można dostać jeszcze na początku lipca). To dlatego wiele z nas próbuje zachować smak tych sezonowych warzyw również na chłodniejsze miesiące.

Czy można mrozić szparagi?

Tak, jak najbardziej - trzeba jednak mieć na uwadze, że z pewnością nie będą tak samo jędrne, jak świeże szparagi. Mimo to, nie stracą walorów smakowych, więc warto je zachować na zimowe miesiące. Staną się wtedy doskonałym składnikiem kremu ze szparagów, możesz je też dodać do makaronu, albo przygotować według naszego przepisu sos do szparagów.

Jak mrozić szparagi?

Szparagi do zamrożenia dokładnie umyj pod bieżącą wodą. Następnie oderwij zdrewniałe końcówki. Teraz szparagi należy zblanszować. W tym celu w garnku zagotuj wodę. Nie musisz jej solić - oczywiście możesz to zrobić, radzimy jednak by pozostawić wrzątek nieosolony. Dzięki temu, gdy po kilku miesiącach będziesz gotować mrożone szparagi, unikniesz podwójnej dawki soli. Gdy woda zacznie wrzeć, wrzuć na nią szparagi i pozostaw dosłownie na 2-3 minuty. Potem przelej obficie lodowatą wodą. Nie warto pomijać etapu blanszowania - jeśli zamrozisz zupełnie surowe warzywa, musisz liczyć się z tym, że ich struktura będzie później daleka od ideału. Zblanszowane szparagi dokładnie osusz. Potem owiń ciasno folią spożywczą i umieść w zamrażarce. Jeśli zależy ci na tym, by się nie posklejały, musisz poowijać każdego szparaga osobno. Jeśli nie robi ci to różnicy, owiń cały pęczek. Uwaga - mrożone szparagi nie wymagają później rozmrażania. Najlepiej od razu wrzucać je na wrzącą wodę, aby nie stały się rozmiękłe.

