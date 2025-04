Mrożenie pomidorów to świetny sposób na zachowanie ich wartości odżywczych, ale także doskonały pomysł na przygotowanie szybkiej bazy do dań i przekąsek. Z mrożonych pomidorów zrobisz pyszne zupy, pasty czy sosy.

Pomidory świetnie nadają się do mrożenia, zarówno w całości, jak i krojone czy zblendowane. Musisz je jedynie wcześniej dokładnie umyć i osuszyć. Do mrożenia nadają się zarówno świeże pomidory, jak i te już lekko przejrzałe, ale wciąż dobre. Nawet lekko podpsuty pomidor nie nadaje się ani do mrożenia, ani do jedzenia.

Jeśli chcesz, możesz wcześniej ściągnąć skórkę z pomidorów i dopiero przygotować je do mrożenia. To świetny sposób, jeśli chcesz z nich robić później aksamitne sosy, zupy-krem czy pasty do kanapek. Do mrożenia jednak nadają się pomidory ze skórką i bez - wybór należy do ciebie.

fot. Czy można mrozić pomidory/Adobe Stock, ange1011

Dokładnie umyj pomidory, osusz je, a następnie możesz je zostawić w całości lub pokroić na połówki, ćwiartki albo w kostkę. Następnie podziel pomidory na porcje - dzięki temu od razu użyjesz tyle, ile potrzebujesz i nie będziesz martwić się, że pomidory do siebie przywarły.

Całe pomidory lub pokrojone, wydzielone porcje włóż do osobnych woreczków, a następnie umieść w zamrażalniku. Możesz także najpierw rozłożyć je na płasko (np. na papierze do pieczenia) i włożyć na ok. 30 minut w takiej pozycji, aby poszczególne kawałki się nie dotykały. Następnie przerzuć je do wspólnego pojemnika i szczelnie zamknij. Dzięki temu nie będą sklejone.

Jak najbardziej! Zmiksowane pomidory podzielone na porcje będą świetną bazą do aksamitnych kremów i sosów. Możesz z nich też przygotować pyszny sok pomidorowy.

Zmiksowane pomidory zamroź w plastikowych pojemniczkach albo... foremkach do lodów. Możesz ich użyć jako dodatku do zimnych drinków, takich jak krwawa mary.

fot. Mrożenie pomidorów/Adobe Stock, Артур Ничипоренко

Mrożone pomidory to doskonała baza dla kremowej zupy. Sprawdzą się także jako gotowy sos do pizzy (wówczas do mrożonych, zmiksowanych pomidorów dodaj odpowiednie przyprawy), a także sos pomidorowy do makaronu.

Pokrojone pomidory możesz dodać do leczo albo ratatuj, a także wykorzystać do wzbogacenia tradycyjnej zupy pomidorowej, w której oprócz kremu można znaleźć także większe kawałki pomidorów.

