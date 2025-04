Czy można mrozić pieczarki w bezpieczny sposób? To grzyby o dużej zawartości wody, więc obawy mogą być uzasadnione. Zobacz, czy pieczarki nadają się do mrożenia.

Okazuje się, że pomimo dużej zawartości wody, pieczarki nadają się do mrożenia! Musisz jednak znać kilka ważnych zasad, jak je przygotować. Przede wszystkim, pieczarki muszą być maksymalnie świeże. Nie czekaj z ich mrożeniem, aż lekko ściemnieją lub zmiękną. Takie grzyby lepiej zużyć od razu, np. do jajecznicy lub leczo.

Warto też pokroić pieczarki w kawałki lub plasterki. Warto zastanowić się, do czego chcesz je potem wykorzystać. Pokrojone grzyby łatwiej będzie zamrozić, a potem wykorzystać do potraw. Koniecznie także sprawdź, czy pieczarki są świeże, nie mają pleśni ani pozostałości ziemi. Bardzo ważne jest dokładne umycie ich, a czasem także obranie.

Do mrożenia nadają się zarówno całe pieczarki, jak i pokrojone. Możesz także mrozić same kapelusze, jeśli chcesz np. zrobić faszerowane pieczarki.

Jak mrozić pieczarki:

Pieczarki umyj, dokładnie oczyść z ziemi i – jeśli chcesz – obierz.

i – jeśli chcesz – obierz. Dokładnie obejrzyj każdą sztukę i sprawdź, czy nie ma pleśni.

Tak przygotowane pieczarki pokrój w kostkę, plasterki lub zostaw w całości.

pokrój w kostkę, plasterki lub zostaw w całości. Następnie ułóż grzyby na tacce tak, aby się nie dotykały, a następnie włóż na ok. 2-3 godziny do zamrażarki .

. Po tym czasie przełóż je do woreczka strunowego lub pojemniczka, szczelnie zamknij i umieść w zamrażarce. Powtarzaj, aż zamrozisz całość .

. Dzięki mrożeniu partiami, pieczarki nie będą się sklejać.

fot. Czy można mrozić pieczarki/Adobe Stock, welcomeinside

Świeże pieczarki możesz bezpiecznie przechowywać w domowej zamrażarce ok. miesiąca. Jeśli zdecydujesz się zamrozić pieczarki poddane obróbce cieplnej, czyli usmażone, upieczone lub ugotowane, możesz je trzymać w zamrażarce przez ok. 1.5 miesiąca. Po wyjęciu z zamrażarki należy ich od razu użyć i nie można mrozić ich ponownie.

Rozmrażanie pieczarek trwa bardzo krótko. Jeśli chcesz wykorzystać je np. do faszerowania, umieść je na talerzyku lub tacce i włóż do lodówki, aby się powoli rozmroziły. Jeśli chcesz użyć pieczarek do smażenia lub gotowania, możesz wykorzystać całkowicie zamrożone. Wystarczy, że przełożysz je do garnka z wodą lub na patelnię. Mrożone pieczarki świetnie sprawdzają się do zup oraz dań jednogarnkowych, a także do duszenia i smażenia.

fot. Mrożenie pieczarek/Adobe Stock, Dmitriy Melnikov

