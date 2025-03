Czy można mrozić krokiety? Tak, ale musisz poznać te zasady, aby po wyjęciu były nadal pyszne

Mrożenie krokietów to świetny sposób na zaoszczędzenie czasu i ograniczenie marnowania jedzenia. Warto jednak zadbać o odpowiednie przygotowanie do mrożenia i właściwe rozmrażanie, aby cieszyć się ich smakiem i chrupiącą panierką. Musisz jednak wiedzieć, jak dokładnie to zrobić i jak je potem rozmrażać.