Mrożona cukinia sprawdzi się do wielu potraw - możesz z niej zrobić placki warzywne, leczo albo risotto, a także wykorzystać do warzywnych zapiekanek czy... warzywnych koktajli. Zobacz, jak mrozić cukinię, aby zachowała swój smak i wartości odżywcze.

Reklama

Spis treści:

Cukinię można bezpiecznie mrozić, ale lepiej nie robić tego w całości. Jest to warzywo o dużej zawartości wody, dlatego o wiele lepiej jest je wcześniej pokroić - w kostkę, ćwiartki albo paski. Jeśli chcesz, możesz ją wcześniej obrać albo zostawić skórkę. Możesz zamrozić zarówno młodą, jak i dużą, przejrzałą cukinię.

Najlepiej jest mrozić cukinię i kabaczka w mniejszych porcjach, które można na bieżąco wykorzystywać do dań obiadowych czy przekąsek. Możesz to zrobić w pojemnikach plastikowych albo woreczkach strunowych. Jeśli nie chcesz mrozić cukinii, a masz jej w tym sezonie wyjątkowo dużo, postaw na pyszne przetwory z cukinii i przygotuj lekkie surówki i dodatki do potraw.

fot. Czy można mrozić cukinię/Adobe Stock, qwartm

Cukinię przed mrożeniem umyj i osusz, a następnie pokrój w kostkę albo ćwiartki. Jeśli chcesz, możesz ją obrać. Następnie możesz zamrozić ją na dwa sposoby:

Umieść porcje cukinii w woreczkach i wstaw do zamrażalnika. Ułóż kawałki cukinii na papierze do pieczenia tak, aby się nie dotykały, a następnie włóż na płasko do zamrażalnika. Po ok. 30 minutach przełóż kawałki do woreczka albo pojemnika i ponownie zamroź. Ta metoda sprawia, że poszczególne kawałki nie będą się do siebie kleić.

Dobrym sposobem jest zamrożenie jednorazowo takiej ilości, której będziesz potrzebować do konkretnego dania. Dzięki temu nie musisz rozdzielać, odrywać czy wstępnie odmrażać poszczególnych porcji.

Dobrze przygotowana i zamrożona cukinia może spędzić w zamrażalniku nawet 12 miesięcy. Pamiętaj, aby przed mrożeniem podpisać opakowanie - dzięki temu będziesz wiedzieć, jak długo jeszcze możesz przechowywać warzywo w chłodzie.

Bardzo ważne jest także odpowiednie rozmrażanie cukinii. Najlepiej dzień przed planowanym posiłkiem wyjmij porcję z zamrażalnika i przełóż do lodówki. Jeśli mrozisz w woreczku, umieść go w głębokim talerzu albo misce. Na ok. 30 minut przed przygotowaniem możesz wyjąć cukinię z lodówki, aby złapała temperaturę pokojową.

fot. Jak mrozić cukinię/Adobe Stock, bravissimos

Tak, z mrożonej cukinii możesz przygotować pyszne leczo, ale to nie jedyne wykorzystanie. Świetnie sprawdzi się także do przygotowania zupy-krem z cukinii oraz będzie doskonałym dodatkiem do makaronu.

Z mrożonej cukinii możesz przygotować także masę na placki cukiniowe - wystarczy, że dodasz do niej nieco więcej mąki, niż do świeżej cukinii.

Reklama

Zobacz też inne pomysły na dania z cukinii: