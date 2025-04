Zepsuty miód dość łatwo rozpoznać, podobnie jak ten sfermentowany. Nie zawsze nadaje się on do wyrzucenia, ale warto zwracać uwagę na wygląd miodu, zanim zdecydujesz się dodać go do potraw czy herbaty. Zobacz, jak wygląda zepsuty miód i dlaczego może się zepsuć?

Reklama

Spis treści:

Czy miód się psuje? Co prawda zdarza się to raczej rzadko, ale tak - miód może się zepsuć. Nawet jeśli jest w pełni naturalny i najwyższej jakości, może dojść do jego zepsucia. Powodów może być kilka, ale najczęściej przyczyną jest nieodpowiednie przechowywanie miodu lub zastosowanie złych proporcji jeszcze na etapie produkcji.

Niepsujący się miód to jeden z najpopularniejszych mitów o miodzie, które powtarzamy od wielu pokoleń. Z tego powodu często nie zwracamy większej uwagi na jego wygląd. Choć miód psuje się rzeczywiście rzadko, warto się mu przyjrzeć przed wykorzystaniem.

fot. Czy miód może się zepsuć? Tak, dotyczy to wszystkich rodzajów miodu/Adobe Stock, weyo

Jeśli miód się zepsuje, łatwo będzie to zauważyć. Przede wszystkim miody o stałej konsystencji staną się bardziej lejące mimo przechowywania ciągle w tym samym miejscu. Zepsuty miód ma bardzo często charakterystyczny zapach fermentujących drożdży.

Najbardziej widoczną oznaką tego, że miód się zepsuł, jest biały nalot na jego powierzchni. Najczęściej wygląda to, jakby produkt się spienił. Nalot może być na całej powierzchni, tylko w niektórych miejscach albo „przytulać się” do brzegów słoika, często też do nakrętki.

fot. Jak wygląda zepsuty miód? Ma charakterystyczny biały nalot-pianę - zdjęcie/Pinterest

Zepsuty miód nie nadaje się do jedzenia ani wykorzystania do przetworów czy nalewek. Taki produkt od razu wyrzuć.

Miód może się zepsuć, ale może także sfermentować. Dzieje się tak najczęściej przez złe przechowywanie lub zastosowanie złych proporcji. Sfermentowany miód nie może być dopuszczony do sprzedaży, ale jeśli robisz miody na własny użytek lub dostaniesz domowy miód od kogoś i zauważysz, że sfermentował, nie musisz go wyrzucać.

Sfermentowany miód, choć nie smakuje tak dobrze, wciąż nadaje się do spożycia. Możesz dodawać go do herbaty lub wykorzystać do przetworów. Jak go rozpoznać? Przede wszystkim na powierzchni sfermentowanego miodu pojawiają się charakterystyczne bąbelki. Przy otwieraniu słoika możesz usłyszeć charakterystyczne syknięcie. W smaku sfermentowany miód jest kwaskowaty.

fot. Czy miód może się zepsuć/Adobe Stock, showcake

Naturalne miody potrzebują odpowiednich warunków, aby na długo pozostały zdatne do spożycia. Przede wszystkim przechowuj je w suchym i ciemnym miejscu. Nie powinien też stać w lodówce - optymalna temperatura dla miodów to ok. 8-20 stopni.

Czasem miód może się skrystalizować po otwarciu, ale nie jest to nic złego. Taki produkt ma te same właściwości, co „zwykły” miód. Dobrze przechowywany miód będzie zdatny do spożycia nawet przez kilka lat.

Reklama

Czytaj także:

Nalewka z imbiru, cytryny i miodu

Mrożony miód: przekąska z tiktoka

Maseczka z miodu na twarz