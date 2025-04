Maślak zwyczajny to grzyb o charakterystycznej, mokrej skórce kapelusza i dużej zawartości wody. Sporo osób zastanawia się więc, czy można je bezpiecznie suszyć. Niemal wszystkie grzyby się do tego nadają, ale czy tak samo jest w przypadku maślaków? Jaka jest odpowiednia temperatura suszenia grzybków i jak je przechowywać? Odpowiadamy!

Ze względu na swoje charakterystyczne cechy, czyli między innymi mokrą skórkę, maślak zwyczajny może stworzyć problemy podczas suszenia. Nie oznacza to jednak, że nie da się tego zrobić. Przeciwnie - maślaki nadają się do suszenia i mogą być składnikiem wielu potraw czy przetworów.

Są jednak trudnym przeciwnikiem, jeśli chodzi o suszenie. Należy je zebrać, kiedy są jeszcze młode i mniej nawodnione. Koniecznie zbieraj je w czasie słonecznych, bezdeszczowych dni.

Należy jednak pamiętać o odpowiednich zasadach suszenia maślaków. Nie wystarczy po prostu ułożyć ich w piekarniku, suszarce czy na grzejniku.

Czy maślaki można suszyć

Zanim zaczniesz proces suszenia, musisz odpowiednio przygotować grzyby. Będzie to najmniej przyjemna część - najważniejsze w przypadku suszenia maślaków jest usunięcie mokrej i śliskiej warstwy ze skórki kapeluszy.

Najlepiej robić to ręcznie, wykonując podobne ruchy nożem lub łyżeczką, jak podczas obierania. Możesz także zanurzyć grzyby w wodzie z solą na 2-3 godziny. Dzięki temu warstwa śluzu nieco się zmniejszy, a usunięcie resztek będzie łatwiejsze. Pamiętaj także, aby umyć maślaki - w ten sposób pozbędziesz się resztek ziemi, piasku i innych zabrudzeń.

Suszenie maślaków w domu

Idealna temperatura suszenia grzybów to ok. 50-70 stopni. Należy jednak zacząć od niższych temperatur - dzięki temu maślaki nie stracą swoich właściwości. Najlepszym domowym sposobem na suszenie grzybów (jeśli nie masz suszarki) jest piekarnik.

Nastaw temperaturę na 45 stopni, a na kratce ułóż odpowiednio przygotowane maślaki. Susz przy otwartych drzwiczkach. Kiedy większość wody odparuje, a grzyby zaczną się kurczyć, stopniowo zwiększaj temperaturę co kilka stopni, aż dojdziesz do wartości 70.

Dobrym sposobem jest także zakup suszarki do grzybów, jeśli planujesz używać jej w każdym sezonie. Nadaje się ona nie tylko do grzybów, ale także do suszenia owoców, ziół i warzyw.

Możesz także wykorzystać starą domową metodę suszenia grzybów na nitce. Wystarczy "nawlec" maślaki na długą nitkę i umieścić w piekarniku lub na grzejniku.

Czy maślaki można suszyć

Suszone grzyby powinny być przechowywane w suchym, najlepiej też ciemnym miejscu. Podobnie jest w przypadku maślaków. Najlepiej sprawdzą się szczelnie zamykane słoiki z gumową uszczelką oraz pojemniki.

Lepiej sięgać po te ceramiczne lub szklane - plastik mocno chłonie zapachy, więc taki plastikowy pojemnik będzie mógł służyć wyłącznie do przechowywania grzybów. Kiedy już rozłożysz grzyby do pudełek i słoików, trzymaj je w zamkniętych szafkach, z dala od kuchenki - może być to też spiżarnia, piwnica lub strych. Suszone maślaki idealnie uzupełniają smak kremowych zup, sosów do makaronu, a także zapiekanek.

