Kapusta kiszona to prawdziwy skarb w polskiej kuchni - zdrowa, smaczna i uniwersalna. Idealnie sprawdza się jako składnik bigosu, surówek czy farszu do pierogów. Czasem jednak kupimy jej za dużo albo zostanie nam resztka po świątecznych przygotowaniach. Co warto wiedzieć o mrożeniu kapusty?

Tak, mrożenie kapusty kiszonej jest bezpieczne, ale tylko wtedy, jeśli odpowiednio ją przygotujesz. Podczas mrożenia zachowuje ona większość swoich witamin i minerałów, w tym także cennego błonnika czy witaminy C. Jednak warto pamiętać, że podczas mrożenia i rozmrażania może dojść do lekkiej zmiany konsystencji i smaku, co dla niektórych może być zauważalne.

Podczas mrożenia kapusta kiszona może stracić część swoich probiotycznych właściwości, ponieważ niskie temperatury mogą osłabić żywe kultury bakterii. Nie oznacza to jednak, że kapusta staje się bezwartościowa – nadal będzie bogata w witaminy i błonnik.

Aby dobrze zamrozić kapustę kiszoną, musisz przede wszystkim dobrze ją odsączyć. Nadmiar wody jest niewskazany w przypadku mrożenia czegokolwiek. Sok można przechowywać osobno w lodówce i wykorzystać np. do zupy kapuśniak.

Kapustę najlepiej podzielić na mniejsze porcje, dostosowane do jednorazowego użycia. Dzięki temu rozmrozisz tylko tyle, ile potrzebujesz. Przełóż ją do szczelnych woreczków strunowych lub pojemników, a następnie zapisz na nich datę zamrożenia. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że kapusta wciąż jest dobra.

Przechowuj kapustę w głębszych częściach zamrażarki, gdzie temperatura jest najbardziej stabilna i niska (około -18 stopni). Unikaj umieszczania jej w drzwiach zamrażarki, ponieważ zmiany temperatury mogą wpłynąć negatywnie na jej jakość.

Kapustę kiszoną można przechowywać w zamrażarce przez około 6-12 miesięcy. Po tym czasie jej smak i konsystencja mogą się pogorszyć, choć nadal będzie bezpieczna do spożycia. Aby cieszyć się jak najlepszym smakiem, warto jednak zużyć ją w ciągu kilku miesięcy.

Pamiętaj też, że raz rozmrożonej kapusty kiszonej nie należy zamrażać ponownie. Może to pogorszyć jej smak, konsystencję i wartość odżywczą. Dlatego tak ważne jest dzielenie na porcje przed mrożeniem.

Rozmrażanie kapusty kiszonej jest równie proste, co jej mrożenie. Wystarczy wyjąć ją z zamrażarki i zostawić na kilka godzin w lodówce. Po rozmrożeniu należy zużyć kapustę w całości.

Jeśli planujesz użyć kapustę do gotowania (np. w bigosie lub zupie), nie musisz jej rozmrażać - można ją dodać do potrawy bezpośrednio w zamrożonej formie.

