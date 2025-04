Nie wszystkim daniom gotowym można przykleić etykietę "niezdrowe". Naprawdę istnieją gotowe obiady, które nie mają konserwantów – zobacz, jak je znaleźć!

Reklama

Czy gotowe dania mogą być zdrowe?

Powszechny stereotyp głosi, że gotowe dania obiadowe to konserwanty polane chemicznym sosem. Warto jednak walczyć ze stereotypami i zwyczajnie czytać etykiety.

Czy wiesz, jak wybrać zdrowe danie gotowe?

Czytaj etykiety: nie kupuj produktów wzbogaconych wzmacniaczami smaku, konserwantami czy sztucznymi aromatami.

nie kupuj produktów wzbogaconych wzmacniaczami smaku, konserwantami czy sztucznymi aromatami. Unikaj dań w proszku, które wymagają jedynie zalania wrzątkiem.

które wymagają jedynie zalania wrzątkiem. Nie kupuj produktów, w których zamiast warzyw są same przyprawy, glutaminian sodu czy emulgatory – to czysta chemia.

– to czysta chemia. Unikaj dań z dużą zawartością soli.

Dania mięsne powinny zawierać mięso, a nie masę mięsną MOM.

Wybieraj te, z krótszą datą przydatności do spożycia.

Rób zakupy w sklepie, który ma wielu klientów – towar krócej leży na półce lub w zamrażarce.

Nie kupuj chemii spożywczej!

Studiując etykietę, nie zapomnij o sprawdzeniu zawartości kwasów tłuszczowych typu trans – dopuszczalna (zdrowa) ilość to 1g na 100 g produktu!

Nie kupuj dań, w których zamiast tradycyjnych produktów znajdują się ich zamienniki – zamiast jaj zwykle występują sproszkowane jaja, a w miejscu ziemniaków – proszek ziemniaczany. Takie dania mają niewiele wspólnego ze zdrowym odżywianiem!

Które dania gotowe warto kupować?

Do dań gotowych, które warto wybrać na obiad, należą m.in. produkty marki Międzychód – w ofercie słoikowej znajdziemy zarówno dania mięsne jak i sosy – do ryżu, makaronu czy pizzy. Naprawdę jest w czym wybierać!

Ich etykiety pozytywnie cię zaskoczą – nie znajdziesz w nich konserwantów, barwników, aromatów ani wzmacniaczy smaku! W potrawach Międzychodu znajdują się przede wszystkim dorodne warzywa, pachnące przyprawy i wysokiej jakości mięso. Dania takie jak Kurczak w potrawce z ryżem albo Gołąbki w sosie pomidorowym to świetny pomysł na szybki obiad!

Reklama

Tylko nie zapomnij od czasu do czasu ugotować czegoś od A do Z! Więcej informacji o produktach – ich składzie, wartości odżywczej i kalorycznej znajdziesz na www.twojmiedzychod.pl!