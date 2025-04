Bakłażana (inaczej oberżyny) nie należy obierać. Można jeść go w całości, ale nigdy na surowo! Piękna skórka bakłażana, podobnie jak w przypadku innych owoców i warzyw, kryje w sobie najwięcej cennych składników, wśród nich błonnik wspomagający trawienie, bioflawonoidy - przeciwutleniacze, które chronią przed nowotworami i miażdżycą.

Reklama

Skórka bakłażana jest również tym, co w czasie obróbki termicznej, trzyma plaster warzywo w całości. Miąższ jest bowiem dość delikatny i przy dłuższym pieczeniu czy duszeniu, może się rozpaść.

Skórka młodego bakłażana jest cienka i rzadko odstaje po uduszeniu czy upieczeniu warzywa. „Odchodzenie" skórki i obawa przed tym, że przyklei się do podniebienia zachodzą np. wtedy, gdy jej powierzchnia zostanie zbyt mocno przypieczona lub gdy przyrządzamy starsze okazy. W takim przypadku można po prostu zrezygnować z jedzenia skórki lub przed spożyciem usunąć ją z warzywa.

Jak grillować bakłażana?

Jeśli chcesz przygotować bakłażana na grillowej patelni lub na grillu, pokrój go w plasterki o grubości 1 cm i zasyp solą. Zrób to w dużej misce i dobrze wymieszaj tak, aby sól dotarła do każdego kawałka warzywa. Miskę nakryj ściereczką i odstaw (bakłażan puści mnóstwo wody, a jego smak pozbawiony zostanie goryczki). Po 30 minutach każdy kawałek osusz papierowym ręcznikiem i natrzyj oliwą z oliwek.

Tak przygotowanego bakłażana układaj na grillowej patelni posmarowanej dosłownie jedną łyżką oleju roślinnego (tłuszcz najlepiej rozprowadzić silikonowym pędzelkiem) i smaż po 3-4 minuty z każdej strony. Grillowane plastry bakłażana nadają się do sałatki, jako dodatek do mięs lub warzywnych kotletów. Można je również wykorzystać do pysznych roladek, które sprawdzą się jako przystawka.

Przepis na roladki z grillowanego bakłażana

Składniki:

2 bakłażany,

100 g kremowego, koziego sera,

15 suszonych pomidorów,

szynka parmeńska (albo serrano).

Sposób przygotowania:

Bakłażana pokrój wzdłuż w plastry o grubości około 5 mm. Zasyp solą i odstaw na 30 minut. Po tym czasie osusz plastry bakłażana i natrzyj oliwą z oliwek. Ułóż na grillowej patelni, oprósz ziołami prowansalskimi i smaż po 2-3 minuty z każdej strony. Następnie pozostaw je do ostudzenia. Weź plaster bakłażana i połóż na niego plaster szynki. Następnie na jednym końcu ułóż kozi ser i pół suszonego pomidora. Całość zawiń w zgrabną roladkę.

fot. Adobe Stock



Bakłażan pieczony (z piekarnika)

Bakłażana można z powodzeniem przygotować również w piekarniku. Wystarczy, że przekroisz go na pół, natrzesz oliwą i ułożysz na blaszce do pieczenia wyłożonej papierem. Bakłażan w piekarniku powinien spędzić około 20 minut. Możesz też pokroić go na grubsze plastry (około 1,5 cm) - czas pieczenia skróć do 15 minut.

Bakłażan z piekarnika to świetny dodatek do sosu na bazie jogurtu greckiego - w tym wypadku możesz też zdjąć skórkę bakłażana np. tak, jak robi się to na Środkowym Wschodzie. Skórkę bakłażana opala się nad płomieniem, dzięki temu schodzi z łatwością, a sam sos zyskuje wędzony smak.

Przepis na sos z bakłażana

Składniki:

1 duży bakłażan,

200 g jogurtu greckiego,

1 papryczka chili,

2 ząbki czosnku,

sok z 1/2 cytryny,

świeża kolendra

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Przekrój bakłażana na pół i natrzyj oliwą. Piecz go na najwyższej półce w piekarniku nastawionym na 180 stopni Celsjusza. Po 10 minutach obróć połówki warzywa i piecz kolejne 10 minut. Po wyjęcia w piekarnika ostudź i łyżeczką wydrąż miąższ. Do miski przełóż jogurt grecki, dodaj pokrojonego w kostkę bakłażana, posiekaną kolendrę, sok z cytryny, papryczkę chili i przeciśnięty przez praskę czosnek. Sos dopraw solą i pieprzem. Jogurtowy sos z bakłażana jest świetnym dodatkiem do pieczonych ziemniaków i mięs z grilla.

Reklama

Inne przepisy z bakłażanem w roli głównej: