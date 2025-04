Czubajka kania to pyszny grzyb, który jest bardzo popularny w jesiennej kuchni. Możesz usmażyć kanię jak schabowego - jej smak jest wówczas doskonały. Świetnie sprawdzają się także wege flaczki z kani. Dla doświadczonego grzybiarza odróżnienie kani od muchomora sromotnikowego nie stanowi większego problemu, ale osoby, które okazjonalnie wybierają się na grzybobranie mogą mieć z tym problem. Pamiętaj, aby nie zbierać grzybów, co do których nie masz absolutnej pewności. Jak odróżnić kanię od trującego muchomora?

Jeśli nie jesteś prawdziwym ekspertem do sprawy grzybobrania, lepiej nie zbieraj młodych grzybów, nawet jeśli są łudząco podobne do książkowej kani. Małe muchomory są bardzo podobne do młodych czubajek i dużo trudniej je odróżnić, niż dorosłe osobniki.

Podczas zbierania grzybów zwracaj przede wszystkim uwagę na wygląd kapelusza oraz pierścienia przy trzonku. Kania ma łuskowatą strukturę parasola i chłodny, beżowy kolor, a muchomor sromotnikowy zwykle jest gładki i ma bardziej oliwkową barwę. Kania dodatkowo często ma także ciemniejsze plamki. Kania ma ruchomy pierścień, który łatwo można przesunąć wzdłuż trzonka, natomiast u muchomora jest on stabilnie przymocowany.

Po przecięciu trzonka w przypadku kani powinien być on pusty w środku. Muchomor sromotnikowy ma w całości wypełniony trzon. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na zapach. Kania pachnie po prostu grzybowo, leśnie, a muchomor - bardziej słodko, nawet mdło. To charakterystyczny zapach dla wielu trujących grzybów.

fot. Kania a muchomor (tu: muchomor sromotnikowy)/Adobe Stock, Maciej Bonk

Muchomor sromotnikowy nie jest jedynym trującym grzybem, z którym można pomylić kanię. Niedoświadczeni grzybiarze mogą przypadkowo zebrać także muchomora plamistego. To bardzo trujący okaz - objawy zatrucia grzybami z tego gatunku to przede wszystkim silne zmęczenie, zaburzenia równowagi, zawroty głowy oraz niepokój.

Muchomor plamisty ma grubszy trzon, niż kania oraz solidnie przymocowany do niego pierścień. Jego kapelusz jest brązowy, dużo ciemniejszy, niż w przypadku kani. Niestety niedoświadczeni grzybiarze często dają się złapać na jasne plamki na kapeluszu, które są charakterystyczne także dla kani.

Pamiętaj, że jeśli nie masz pewności, czy grzyb jest jadalny, czy nie, najlepiej zostaw do w lesie. Jeśli już zbierzesz niepewne okazy, zanieś je do sanepidu, gdzie specjalista oceni, jaki grzyb znalazł się w twoim koszyku.

Niestety nie - istnieje wiele odmian czubajek, ale tylko niektóre z nich są jadalne. Należy do nich czubajka kania, czubajka sutkowata czy czubajka białotrzonowa. Natomiast wśród trujących odmian znajduje się przede wszystkim czubajka czerwieniejąca oraz czubajka.

Najpowszechniej występująca w Polsce jest czubajka kania oraz czubajka czerwieniejąca. Pozostałe okazy są rzadkie i raczej można je spotkać poza granicami kraju.

fot. Czubajka kania/Adobe Stock, paula sierra

