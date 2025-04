Czosnek - właściwości, zastosowanie i zalety

Czosnek dawniej uznawany był za magiczną roślinę. W wielu krajach stosowany jest jako afrodyzjak, a niegdyś z powodu jego ostrego zapachu wierzono, że ma moc odstraszania złych duchów i wieszano go w oknach. Jakie ma naprawdę właściwości i jak go stosować?



Czosnek - naturalne lekarstwo

Niezwykłe właściwości czosnku znane są ludziom od kilku tysięcy lat. To naturalny antybiotyk, który niszczy czynniki chorobotwórcze i wzmacnia nasz układ odpornościowy.

Czosnek działa bakteriobójczo, jest także wrogiem grzybów i innych drobnoustrojów. Regularnie stosowany, obniża także ciśnienie krwi, poziom cholesterolu i cukru.

Korzystnie wpływa na serce oraz układ krążenia. Nie bez powodu nasze babcie traktowały go jako antidotum na wszelkie infekcje. Naukowców wciąż zaskakują jego właściwości, między innymi przeciwnowotworowe – sugerują częste jego spożywanie w ramach profilaktyki – około pół ząbka dziennie.

Czosnek - ceniony za smak

Cenimy go również za mocny smak, który wyraźnie podkreśla walory przyrządzanych dań. Czosnek idealnie pasuje do dań mięsnych, sosów, zup czy sałat. Dania z czosnkiem są bardzo aromatyczne.

Doskonale komponuje się również z innymi mocnymi ziołami i przyprawami. W zasadzie pasuje niemal do każdej potrawy i tylko od naszej inwencji zależy, jak go wykorzystamy.

Natarte nim kotlety schabowe będą o wiele bardziej aromatyczne. Znakomicie sprawdzi się jako składnik marynaty do mięs grillowanych.

Nie brakuje również miłośników smaku czosnku pod postacią sosu: "Polacy bardzo chętnie sięgają po sos czosnkowy. Na pewno wpływ na to ma jego uniwersalność – świetnie pasuje jako dodatek do pizzy, kanapek, wędlin czy jaj!" – mówi Urszula Giża, ekspert firmy Tarsmak.

Czosnek w kuchni idealnie sprawdza się również jako naturalny konserwant. Dodany do zalewy, zapobiega psuciu się przetworów.

Jak pozbyć się nieprzyjemnego zapachu czosnku?

„Ma głowę białą, a ogon zielony” – tak o czosnku pisał Jan Kochanowski. Poeta nie wspomniał jednak o jednej istotnej rzeczy – najczęstszym zarzutem kierowanym pod adresem czosnku jest przykry zapach z ust pojawiający się po jego zjedzeniu.

Nie da się ukryć – woń jest silna i potrafi utrzymywać się przez długie godziny. Nie rezygnujmy jednak z tego zdrowego dodatku.

Metod na pozbycie się nieprzyjemnego aromatu jest wiele. Najskuteczniejsza jest zwykła zielona pietruszka. Kilka minut jej intensywnego żucia sprawia, że czosnek staje się praktycznie niewyczuwalny.

Inne produkty, które skutecznie zwalczają nieprzyjemny zapach, to słodki miód, goździki, ziarna kawy, imbir czy lampka czerwonego wina.

