Barszcz czerwony to danie, którego nie może zabraknąć na wigilijnym stole. W wielu domach pojawia się też zamiast żurku podczas wielkanocnego śniadania. Gotujemy go również bez konkretnej okazji, bo to w końcu jedna z najbardziej klasycznych, polskich zup. Pewnie znalazłaś już idealny przepis na barszcz czerwony, ale przydadzą ci się też sprawdzone sposoby na to, jak go uratować, gdy coś pójdzie nie tak.

Co zrobić, żeby barszcz czerwony nie stracił koloru?

Aby buraczki nie zmieniły swojego koloru w czasie gotowania, do zupy dodaj ok. 1/3 szklanki octu winnego lub jabłkowego. Możesz również pod koniec gotowania, wrzucić do barszczu czerwonego dodatkowego, pokrojonego na kawałki buraka. Dzięki temu do zupy dorzucisz odrobinę świeżego koloru.

Innym sposobem na to, by barszcz czerwony nie stracił koloru, jest dodanie do wywaru 2 łyżek soku wyciśniętego z cytryny.

Jak uratować za słodki barszcz?

Aby barszcz miał właściwą kwaskowatość, do bulionu należy dodać obrane cząstki z 1 lub 2 jabłek. Jeśli pomimo tego, zupa będzie za słodka, możesz wzbogacić ją dodatkową porcją zakwasu, odrobiną soku z cytryny lub kilkoma łyżeczkami zalewy z kiszonych ogórków. Niektórzy zaprawiają barszcz octem, wiele osób uważa to jednak za duży błąd w sztuce kulinarnej.

Barszcz czerwony bez smaku - co robić?

Gotowy barszcz czerwony wydaje ci się być bez smaku? Aby barszcz był jak najbardziej aromatyczny, tuż przed podaniem wyciśnij do niego dwa ząbki czosnku.

Jak zaprawić barszcz śmietaną?

Jeśli chcesz zrobić śmietanowy kleks na tle czerwonego barszczu, ogrzej najpierw nieco śmietanę – zmniejszysz w ten sposób prawdopodobieństwo, że się zetnie.

Jak przyrządzić barszcz czerwony w wersji fit?

Barszcz można gotować na bulionie, na wywarze grzybowym lub na wędzonce. Ale można go też przygotować bez dodatku tłuszczu - w tym ostatnim przypadku barszcz jest de facto doprawionym wywarem na buraczkach. Pyszna propozycja dla osób, które lubią niskotłuszczową dietę.

Na podstawie artykułu pierwotnie opublikowanego 04.07.2010 przez Dorotę Dardzińską

