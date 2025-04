Czasznica olbrzymia (calvatia gigantea) wygląda jak wielka pieczarka albo wielka purchawka. Można na nią trafić głównie na północy Polski latem i jesienią. Można przygotować z niej pyszne dania, a przez jej rozmiar trudno pomylić ją z czymkolwiek innym. Jak wygląda i co zrobić z czasznicy?

Czasznica olbrzymia, inaczej purchawica olbrzymia, to bardzo duży, okrągły grzyb o białym kolorze. Przypomina wielką purchawkę albo pieczarkę bez nóżki. Zamiast kapelusza i trzonu posiada ona kulisty kształt. Młode osobniki są białe, a z czasem ciemnieją i stają się brązowe. Kiedy się rozrasta, może przypominać nieregularną czaszkę albo piłkę.

Miąższ czasznicy wygląda jak u pieczarki, jest dość twardy i biały, z czasem żółknie lub brązowieje. Grzyb ten może mieć nawet 60 cm średnicy i ważyć kilka kilogramów.

Czasznica olbrzymia występuje głównie na północy Polski, raczej nie spotyka się jej na Południu. Najczęściej rośnie na pastwiskach, łąkach, a także w parkach. Czasem znajdziesz ją także na piaszczystych terenach lub nawet w swoim ogrodzie, za to dużo rzadziej w lasach.

Rośnie latem i jesienią, od czerwca do października, ale najobficiej w okresie od czerwca do sierpnia. Podczas grzybobrania trudno pomylić ją z jakimkolwiek innym grzybem. Choć jest podobna do innych odmian purchawkowatych, jej rozmiary sprawiają, że niemal niemożliwe jest zabranie czegoś innego.

Zawsze jednak możesz skorzystać z aplikacji do rozpoznawania grzybów, aby mieć pewność, że to na pewno czasznica.

Czasznica to jadalny grzyb o łagodnym smaku i charakterystycznym zapachu. Najczęściej przygotowuje się ją jak schabowego - wystarczy pokroić ją na plastry, opanierować i usmażyć. W ten sam sposób często robimy czubajkę kanię albo gołąbki zielonkawe. Czasznica świetnie sprawdza się także jako dodatek do zup i sosów oraz do marynowanych grzybów.

Możesz ją także z powodzeniem suszyć i wykorzystywać poza sezonem jako pyszny dodatek do potraw.

Czasznicę możesz potraktować jak każdego innego grzyba i zrobić z niej pyszny sos do makaronu czy kaszy albo wykorzystać do przygotowania czegoś bardziej oryginalnego, np... pizzy.

Pizza na czasznicy olbrzymiej

Czasznica to duży grzyb, dlatego po przekrojeniu na plastry idealnie sprawdzi się jako spód do pizzy. Plastry powinny być dość grube, bo grzyb podczas pieczenia straci swoją objętość.

Jak przygotować pizzę na czasznicy? Plaster posmaruj przecierem pomidorowym wymieszanym ze szczyptą soli i pieprzu. Następnie posyp całość bazylią i oregano, a następnie posyp niewielką ilością tartego sera (ok. 50-60 g).

Na wierzchu ułóż ulubione dodatki. Nie powinno być ich zbyt dużo, bo pizza będzie bardzo się uginać. Świetnie sprawdzi się wędlina lub kurczak, cebula i kukurydza. Tak przygotowaną pizzę posyp jeszcze raz tartym serem (ok. 120-150 g) i wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 stopni.

Piecz ok. 12-15 minut - niech ser się zarumieni, a sam spód zmięknie i lekko się zmniejszy. Tak przygotowana pizza najlepiej smakuje skroplona oliwą z oliwek.

Czasznica a'la schabowy

Czasznicę możesz też przygotować jak klasycznego schabowego. Pokrój ją na plastry, a następnie każdy z nich obtocz w jajku wymieszanym z solą i pieprzem, a potem w bułce tartej. Smaż na mocno rozgrzanym oleju po kilka minut z każdej strony. Podawaj z ziemniakami albo dowolnym dodatkiem.

"Schabowy" z czasznicy idealnie smakuje z mizerią albo ćwikłą.

Sos z czasznicy

Śmietanowy sos grzybowy do makaronu to świetny sposób na lekki i szybki obiad. Aby go przygotować, przygotuj:

200 g śmietany w temperaturze pokojowej,

150 g żółtego sera,

sól, pieprz i zioła prowansalskie,

cebulę,

2 ząbki czosnku.

Jak zrobić sos z czasznicy? Grzyby (a właściwie grzyba) pokrój na kawałki, cebulę w kostkę lub piórka, a czosnek przeciśnij przez praskę. Cebulę podsmaż na oleju, a kiedy się zeszkli, dodaj grzyby. Smaż kilka minut, dodaj czosnek i przyprawy. Smaż na niewielkim ogniu przez ok. 5-10 minut.

W tym czasie ugotuj makaron, a tuż przed odcedzeniem go odlej pół szklanki wody i przelej do patelni. Dodaj śmietanę i ser, a następnie mieszaj, aż wszystko dobrze się połączy. Smaż jeszcze chwilę, a następnie połącz z makaronem.

