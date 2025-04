Święta już za pasem, a ty wciąż nie masz pomysłu czym ugościć swoich gości? Szukasz odpowiedniego deseru, którym będziesz mogła pochwalić się przed najbliższymi? Starasz się jak możesz, ale wciąż nic nie wpadło ci do głowy? Nic prostszego, zamiast męczyć się szukaniem odpowiedniego przepisu sprawdź, co cukiernia Batida ma do zaproponowania.

Reklama

Każdy znajdzie coś dla siebie!

Cukiernia Batida przygotowała specjalną świąteczną ofertę dla swoich klientów. W ofercie znalazły się zarówno przepyszne potrawy, jak również upominki świąteczne. Obok tradycyjnych polskich potraw, królują nowoczesne wigilijne i bożonarodzeniowe dania z kuchni całego świata. Wniosek? Każdy znajdzie coś dla siebie!