Akcja polega na dostarczaniu pracownikom szpitali ciepłych posiłków, napojów i innych produktów żywnościowych. W akcję włączyło się wiele lokali gastronomicznych, a od 19 marca Costa Coffee – jako partner strategiczny #wzywamyposiłki, dostarcza do szpitali ciepłą, świeżo przygotowaną kawę oraz żywność.

Reklama

Kilkaset paczek z ciepłym Americano i ciastkiem Pandoro ruszyło dzisiaj do szpitali w Warszawie i Krakowie, a niebawem do akcji dołączą kawiarnie Costa Coffee zlokalizowane w innych miastach. Do pracy przy #WzywamyPosiłki zgłosili się ochotnicy – bariści, którzy chcieli zaangażować się w akcję.

Zasady akcji #WzywamyPosiłki

Paczki dostarczane są za pośrednictwem kurierów Uber Eats, z którym sieć kawiarni współpracuje od lutego 2020r. Cały proces przekazywania produktów jest bezpieczny i bezkontaktowy.

Pracownicy Costa Coffee przygotowujący paczki przestrzegają bardzo ściśle wszystkich procedur i najwyższych standardów higieny oraz bezpieczeństwa. Obsługa kawiarni umieszcza posiłek w „strefie buforowej” - w innym pomieszczeniu, niż pracuje lub w bezpiecznej odległości od obsługi - w miarę możliwości 4,5 m. Kurier odbiera posiłek ze „strefy buforowej” po jej opuszczeniu przez obsługę.

Kurierzy z kolei noszą m.in. jednorazowe rękawiczki ochronne, które wyrzucają zaraz po zrealizowaniu dostawy, mają też przy sobie środki dezynfekujące. Procedura „Kodeks dobrych praktyk dla dowozów posiłków” została zaakceptowana przez Generalnego Inspektora Sanitarnego.

Akcja ma potrwać do 10 kwietnia. Jak czytamy na oficjalnym profilu na Facebooku #WzywamyPosiłki wirus buduje między nami dystans, ale pokażmy że nawet zachowując bezpieczną odległość potrafimy być bliżej siebie niż wcześniej.

Właśnie dlatego sieć kawiarni zdecydowała się wesprzeć akcję. W tej chwili wszyscy pracownicy służby zdrowia wykonują tytaniczną pracę w walce z epidemią. Jesteśmy im bardzo wdzięczni! Jeśli możemy im pomóc choć odrobinę, łykiem ciepłej, dodającej energii kawy, to chcemy to zrobić. Wszystkim medykom życzymy dużo siły i oczywiście zdrowia! – mówi Maciej Derda, marketing commercial director w Costa Coffee Europe

Reklama

Materiały prasowe Costa Coffee