Co można zrobić z łodyg i liści selera naciowego? Prawdziwe rekordy popularności bije zdrowy sok z selera. To warzywo można także wykorzystać do sałatki, zupy albo sosu. Poniżej przedstawiamy sporo inspiracji.

Wybierając selera podczas zakupów, zwróć uwagę na kolor łodyg i listków. Powinny one być jasno lub ciemnozielone, bez niezdrowych przebarwień.

Sok z selera ma nieocenione właściwości zdrowotne. Pobudza on przemianę materii i usuwa szkodliwe produkty uboczne, doskonale oczyszcza organizm z wszelakich toksyn. Wpływa znakomicie nie tylko na wygląd, ale i zdrowie. Seler zawiera magnez, cynk, wapń, żelazo i potas, a także wiele witamin, szczególnie C i tych z grupy B. Poza tym seler zaliczany jest do afrodyzjaków.

Sok z łodyg i liści selera, które nadają charakterystyczną goryczkę, łącz z sokiem wyciśniętym z marchwi lub jabłek, aby zbalansować smaki.

Warto spróbować również surowych łodyg z selera, maczanych w pysznym dipie - np. sosie czosnkowym. Surowy seler zawiera wszystkie składniki mineralne i jest zdecydowanie najzdrowszy, bo nie jest poddawany obróbce cieplnej.

Innym pomysłem jest sałatka z liśćmi selera naciowego oraz jego łodygami.

Składniki:

70 dag ugotowanych w mundurkach, młodych ziemniaków,

papryka, np. czerwona,

3-4 łodygi selera naciowego (mogą być wraz z liśćmi),

1/2 pęczka koperku,

2 małe, czerwone cebule,

dowolne kiełki,

pęczek szczypiorku,

5 łyżek oliwy,

łyżka musztardy,

sól,

pieprz.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obierz, pokrój na mniejsze części. Paprykę przekrój na pół, oczyść, pokrój w plasterki. Seler naciowy umyj, również pokrój. Czerwoną cebulę obierz i pokrój. Szczypiorek i koperek drobno posiekaj. Składniki sałatki przełóż do miski, wymieszaj. Z 5 łyżek oliwy, łyżki musztardy, soli i pieprzu, przygotuj sos. Dodaj sos do sałatki, wymieszaj. Posyp sałatkę kiełkami lub pestkami - np. dyni.

Seler idealnie nadaje się także do potraw na ciepło. Niebanalnym pomysłem jest na przykład zupa jabłkowo-selerowa.

Składniki:

3 ziemniaki,

8 łodyg selera naciowego (mogą być razem z listkami),

2 ząbki czosnku,

1 średnia cebula,

2 jabłka,

1 i 1/2 l bulionu,

łyżka masła,

pieprz,

sól.

Sposób przygotowania:

Cebulę, czosnek i ziemniaki obierz i pokrój. Seler naciowy również oczyść i posiekaj. W garnku z grubym dnem roztop masło, wrzuć i przesmaż cebulę i czosnek. Po paru minutach dodaj ziemniaki i liście selera wraz z łodygami. Smaż przez parę minut, co chwilę mieszając. Zalej całość bulionem. Gotuj 15-20 minut. Dopraw solą i pieprzem, możesz dodać inne przyprawy według uznania. Jabłka obierz, usuń gniazda nasienne, pokrój. Wrzuć do zupy selerowej, gotuj kolejne 15 minut. Gotową zupę najlepiej zmiksować na gładki krem.

Żeby przygotować smaczny sos, podsmaż na maśle czosnek, następnie na gorące masło wyłóż pokrojone łodygi i liście selera, a także cebulę. Kiedy seler będzie miękki, dodaj śmietanę i podduś chwilę. Warto dodać, że ciekawym zastępstwem czosnku mogą być na przykład migdały.

