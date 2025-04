Co zrobić z twarogu? Z tego niezwykle uniwersalnego produktu możesz przygotować pyszne dania zarówno na śniadanie, jak i obiad czy kolację. Co powiesz na pyszną i zdrową pastę kanapkową, albo waniliowy farsz do naleśników?

Z twarogu zrobisz również makaron na słodko z owocami, kluski leniwe, a także nadzienie do pierogów.

Najszybszym przepisem z twarogu jest pasta na kanapki. Wystarczy 200 g twarogu wymieszać z 100 g jogurtu greckiego, dodać posiekany szczypiorek i/lub rzodkiewkę, doprawić solą i pieprzem. Twarogową pastę możesz doprawiać też bardziej pikantnie - szczypta papryczki chili podkreśli smak.

Co jeszcze zrobić z twarogu na szybko? Możesz wymieszać go z cukrem waniliowym i cynamonem i nadziać nim naleśniki, zarówno te klasyczne, jak i kakaowe (skorzystaj z naszego przepisu na naleśniki).

Jeśli masz nieco więcej czasu, przygotuj z niego pyszne placki twarogowe tzw. syrniki - danie popularne w kuchni rosyjskiej.

Przepis na syrniki

Składniki:

500 g twarogu,

2 jajka,

100 g kaszy manny,

1 łyżka drobnego cukru,

1 łyżka cukru waniliowego,

4 łyżki mąki pszennej,

olej rzepakowy do smażenia.

Sposób przygotowania:

Twaróg przełóż do miski i rozdrobnij widelcem. Dodaj jajka, kaszę i cukier. Wszystkie składniki wymieszaj. Mąkę przesyp na talerz. Uformuj z masy niewielkie placuszki i obtocz w mące. Smaż na rozgrzanym oleju na złoto.

Kto z was pamięta makaron na słodko z twarogiem? To przedszkolne danie z pewnością do dzisiaj wielu wspomina z rozrzewnieniem - jego przygotowanie jest niezwykle szybkie i proste, a będzie smakować każdemu.

Twaróg to jeden z najlepszych składników do przygotowania farszu do pierogów - zarówno tych na słodko, np. z dodatkiem cynamonu, jak i tych wytrawnych - np. pierogów ruskich.

W sklepach dostępny jest również twaróg wędzony, który ma dokładnie taką samą konsystencję jak klasyczny, ale zupełnie zmienia smak dania. Świetnie nadaje się do wytrawnych dań, w tym również do farszu na pierogi, np. te z kaszą gryczaną.

Wędzony twaróg sprawdzi się także jako dodatek do zupy np. zupy krem z dyni, albo sałatek na bazie grillowanych warzyw.

fot. Dania na obiad z twarogu/Adobe Stock, timolina

Mówiąc o tym, co zrobić z twarogu, nie można zapomnieć o kluskach leniwych. Z dodatkiem bułki tartej na maśle będą smakować wybornie.

Twaróg to również składnik wielu sosów, np. czosnkowego lub gziku, który jest niezastąpiony do pieczonych ziemniaków w całości.

Przepis na gzik

Składniki:

500 g twarogu półtłustego,

150 g śmietany 18%,

1 cebula,

szczypiorek,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Twaróg rozdrobnij widelcem w misce. Dodaj śmietanę i posiekaną drobno cebulę. Wymieszaj, dodaj szczypiorek oraz dopraw całość solą i pieprzem.

Poza wcześniej wymienionymi słodkimi daniami z twarogiem, z twarogu możesz przygotować całe mnóstwo pysznych deserów.

Kultowym deserem z wykorzystaniem twarogu jest sernik. Miłośnikom pączków z pewnością spodoba się przepis na pączki serowe. To również świetny składniki do przygotowania deserów fit, np. wielowarstwowej granoli.

Przepis na deser z twarogiem fit

Składniki:

400 g chudego twarogu,

100 g jogurtu greckiego,

4 łyżki dżemu truskawkowego,

1 łyżka miodu,

6 łyżek granoli,

garść orzechów laskowych.

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj twaróg z jogurtem. W pucharkach układaj po kolei: warstwę twarogową, dżem i granolę. Czynność powtórz. Nie wierzch dodaj odrobinę miodu i orzechy.

fot. Desery z twarogu/Adobe Stock, Nelea Reazanteva

