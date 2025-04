Reklama

Przetwory z czarnego bzu

Czarny bez mamy praktycznie na okrągło: wiosną pięknie kwitną jego kwiaty, które pozwalają nam nie tylko na dekorację stołu, ale i na zrobienie syropów czy też owocowych dżemów z ich dodatkiem. Wraz z jesienią przychodzi za to czas na przetwory z czarnego bzu.

Czarne małe owoce nadają się do spożycia tylko kiedy już są bardzo dojrzałe, ciemno granatowe. Niedojrzałe owoce zawierają bowiem związki trujące, które jednak rozkładają się podczas jakiejkolwiek obróbki cieplnej. Nie jedzmy jednak surowych, niedojrzałych owoców.

Czarny bez rewelacyjnie czuje się w roli zastępstwa dla wszelkich leków na przeziębienie – zawiera wiele witaminy C, B, różnorakie związki organiczne i olejki eteryczne. Oto kilka sposób na jego przyrządzenie.

Zobacz także: Jak zrobić syrop z kwiatów czarnego bzu?

Przetwory z czarnego bzu: dżem i marmolada

Umyte, oczyszczone z twardych części owoce czarnego bzu myjemy i wrzucamy do garnka, dolewając też szklankę wody. Kiedy podczas gotowania owoce puszczą trochę soku możemy dodać cukier, całość mieszamy do uzyskania zadowalającej konsystencji. Na kilogram owoców potrzebujemy kilogram cukru.

Czarny bez świetnie się także uzupełnia ze smakiem słodkich jeżyn albo malin. Spróbujmy więc zrobić marmoladę z bzu i do wyboru – malinami albo jeżynami.

Kilogram czarnego bzu gotujemy, aż owoce popękają i puszczą soki. Przez sito przecieramy go w celu oddzielenia pestek. Podobnie robimy z kilogramem jeżyn albo malin. Następnie bez i owoce gotujemy z cukrem, do czasu aż się rozpuści, a marmolada będzie gęsta. Przekładamy do wyparzonych słoików i gotowe.

Polecamy też: Odmiany gruszek - jaka do czego?

Przetwory z czarnego bzu: sok

Kilogram owoców, wcześniej oczywiście umytych , zalewamy pół litrem wody i gotujemy do momentu, aż owoce zaczną pękać. Po ostygnięciu odsączamy.

Tak przygotowany sok może być bazą dla zdrowotnego syropu, który świetnie pomoże nam na wypadek pierwszego jesiennego przeziębienia.

Zobacz także: Co zrobić z aronią?

Na litr soku potrzebujemy kilogram cukru. Przyda się także sok wyciśnięty z jednej cytryny. Wszystkie składniki gotujemy, po czym przelewamy do wyparzonych butelek i odstawiamy na długo, bo pół roku, w ciemne i chłodne miejsce.

Przetwory z czarnego bzu: nalewka

Aby zrobić doskonałą nalewkę z czarnego bzu potrzebujemy kilogram owoców. Zalewamy je litrem spirytusu, po czym zostawiamy w ciepłym miejscu dobrze przykryte. Żeby spirytus ładnie dostał się w każde zagłębienie i opłukał owoce musimy codziennie przez dwa tygodnie potrząsnąć naczyniem. W oddzielnym naczyniu szykujemy wodę z cukrem (odpowiednio litr i pół kilo), skórką z cytryny, cynamonem (może być, a nawet lepiej będzie jak dodamy kawałek kory z cynamonu), parę goździków. Wszystko razem gotujemy 10 minut po czym studzimy.

Gotowy wywar dolewamy do owoców z alkoholem, zamykamy i potrząsamy bardzo energicznie.

Wszystko razem zostawiamy na 3 dni po czym oddzielamy owoce od płynu. Możemy użyć na przykład gazy albo po prostu drobnego sitka. Przyszłą nalewkę przelewamy do butelek i zostawiamy. Musimy cierpliwe czekać około 3 miesięcy, żeby jej spróbować, więc schowajmy ją dobrze.

Reklama

Zobacz też: Jak zrobić wino domowej roboty?