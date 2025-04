Co zrobić z mascarpone? Najpopularniejszą i jednocześnie najszybszą do przygotowania propozycją z mascarpone jest wielowarstwowy deser z dodatkiem granoli i świeżych owoców. Z tego kremowego włoskiego serka można przygotować również dania obiadowe i pyszne śniadania. Oto inspiracje na to, co smacznego można ugotować z serka mascarpone.

Reklama

Spis treści:

Serek mascarpone kojarzy się przede wszystkim z deserami. Na słodko z mascarpone można zrobić:

kultowe włoskie tiramisu,

kremowe serniki (zarówno te na zimno jak i na ciepło) - koniecznie wypróbuj przepis na sernik z mascarpone i rodzynkami,

szybkie desery przygotowywane z granolą i owocami,

kremy i musy ze zmiksowanymi owocami, czekoladą, lub masłem orzechowym,

domowe lody,

warstwowe desery w pucharkach lub szklankach (szybkie desery z niczego),

koktajle i smoothie by były bardziej treściwe,

glazury i polewy do deserów (np. przy zmieszaniu z cukrem pudrem i sokiem z cytryny).

Mascarpone to również świetna baza do kremu tortów. Tort z truskawkami i mascarpone to jeden z naszych ulubionych przepisów, który podbije serce każdej miłośniczki tego włoskiego przysmaku.

Mascarpone jest też niezastąpionym składnikiem ketogenicznych deserów wysokotłuszczowych, a niskowęglowodanowych. Dodaj go do:

Przepis na tiramisu z mascarpone w pucharku

Składniki:

400 g mascarpone,

3 żółtka,

400 ml śmietanki kremówki,

3 łyżki cukru,

1 szklanka mocnej, słodkiej kawy,

opakowanie biszkoptów,

kakao do posypania.

Sposób przygotowania:

Żółtka zmiksuj z cukrem na puszystą masę. Serek mascarpone zmiksuj ze śmietanką na gęsty krem. Masy połącz ze sobą - do tej z mascarpone stopniowo dodawaj tę na bazie żółtek. Do każdego pucharka włóż na dno po 3-4 biszkopty (wcześniej namoczone w kawie). Następnie nałóż warstwę kremu, warstwę biszkoptów i znów warstwę kremu. Całość posyp kakao.

fot. Tiramisu z mascarpone/Adobe Stock, sveta_zarzamora

Serek mascarpone świetnie sprawdzi się jako dodatek do zagęszczania do zup, szczególnie tych zmiksowanych na krem. Doskonale podkreśli smak zupy krem z dyni, z białych warzyw, pomidorów, grzybów - wśród naszych przepisów na uwagę zasługuje kremowa zupa z opieniek z dodatkiem mascarpone.

Na bazie mascarpone przygotujesz też sosy do makaronu - z dodatkiem mięsa np. kurczaka, owoców morza czy warzyw - pieczarek i cukinii. Mascarpone posłuży również za sos do różnego rodzaju warzywnych zapiekanek, który scali całość.

Innym pomysłem na dodanie mascarpone do dania obiadowego, jest wymieszanie go z gotowanym ryżem lub kaszę. Nada to kremową teksturę. Tak przygotowany ryż lub kaszę dopraw dodatkowo czosnkiem, ziołami lub skórką z cytryny, by wydobyć z dania intensywny aromat.

Mascarpone może być też sekretnym składnikiem dodawanym do kotletów mielonych, by poprawić teksturę mięsa. Dodaj mascarpone do mielonej wieprzowiny, a kotlety i pulpety wyjdą bardziej miękkie i wilgotne.

Mascarpone sprawdza się też jako dodatek do domowej pizzy. Posmaruj ciasto do pizzy mascarpone zamiast przecierem pomidorowym, a uzyskasz ciekawy smak.

Jeszcze inny pomysł na wykorzystanie serka mascarpone to dodanie go do sałatki. Konkretniej, z mascarpone można zrobić kremowy dressing sałatkowy. Pasuje np. do sałatki owocowej, czy sałatki z pomidorami.

To nie są jedyne pomysły na to, co można zrobić z mascarpone na obiad. Można wykorzystać go też do sosów do ryby, panini, czy zrobić z mascarpone warstwę zapiekanki.

Przepis na sos do makaronu z mascarpone

Składniki:

200 g serka mascarpone,

1 pierś z kurczaka,

1 mała cebula,

2 ząbki czosnku,

oliwa z oliwek,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

1 gałązka tymianku,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Na patelni rozgrzej oliwę. Dodaj pokrojonego w kostkę kurczaka i posiekaną w kostkę cebulę. Gdy kurczak się zrumieni, dodaj czosnek przeciśnięty przez praskę, mascarpone, paprykę oraz tymianek. Gotuj przez 2-3 minuty. Dopraw całość solą i pieprzem. Podawaj z dowolnym makaronem.

fot. Danie obiadowe z mascarpone/Adobe Stock, okkijan2010

Mascarpone to niezastąpiony dodatek do naleśników. Przygotuj placki z naszego przepisu na naleśniki, a serek wymieszaj z odrobiną śmietanki 30% i cukrem waniliowym. Ten włoski serek to również idealnie zwieńczenie pankcake'ów - tych kakaowych lub z bananami.

Mascarpone na śniadanie sprawdzi się też w naturalnej formie: posmaruj nim tosty, a potem ułóż na nich słodkie lub wytrawne dodatki. Mascarpone możesz wykorzystać do kanapek zamiast masła.

Mascarpone w śniadaniowej wersji możesz dodać też do koktajlu. Podbijesz jego kaloryczność i koktajl zrobi się bardziej treściwy. Super pomysłem jest też dodanie łyżki mascarpone do owsianki lub jaglanki - sprawisz, że posiłek będzie bardziej odżywczy i nasyci na dłużej.

Przepis na placki z mascarpone



Składniki:

6 łyżek mąki,

200 g mascarpone,

50 ml mleka,

2 jajka,

1 opakowanie cukru waniliowego,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

4 banany,

2 łyżki oleju rzepakowego.

Sposób przygotowania:

Do miski przesiej mąkę. Dodaj proszek do pieczenia i cukier waniliowy. Dodaj jajka, olej, mleko i serek mascarpone i zmiksuj na gładką masę. Dodaj pokrojone w kostkę banany. Na rozgrzanej patelni smaż niewielkie placki - powinny być zrumienione z obu stron.

Serek mascarpone można również podać na wytrawnie i zrobić z niego np. pastę jajeczną (dodaj go zamiast majonezu) albo ziołowy serek do smarowania kanapek.

Pasta na kanapki z mascarpone



Składniki:

200 g mascarpone,

2 łyżki soku z cytryny,

pęczek szczypiorku,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

1 ząbek czosnku,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Do miski przełóż mascarpone. Dodaj posiekany szczypiorek, sok z cytryny, przeciśnięty przez praskę czosnek i paprykę. Całość dopraw solą i pieprzem.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 22.10.2021.

fot. Naleśniki z mascarpone/Adobe Stock, Lyudmila

Reklama

Czytaj także: