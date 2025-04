Co zrobić z galaretki? To jeden z niezastąpionych składników szybkich i prostych deserów - najczęściej podawanych w pucharkach lub salaterkach. Smak orzeźwiających, owocowych galaretek, świetnie komponuje się ze smakiem bitej śmietany, czekolady czy kremowego serka mascarpone.

Reklama

Ale z galaretki możesz również zrobić bardziej skomplikowane desery, np. ciasto z porzeczkam i galaretką.

Spis treści:

To niezwykle szybki i prosty przepis na deser dla całej rodziny. W naszym przepisie wykorzystałyśmy budyń waniliowy, ale sprawdzi się również śmietankowy czy czekoladowy.

Składniki:

2 opakowania galaretki o ulubionym smaku,

2 opakowania budyniu waniliowego,

1 l mleka,

sezonowe owoce,

1/4 tabliczki gorzkiej czekolady.

Sposób przygotowania:

Budyń przygotuj według instrukcji podanej na opakowaniu. Przelej do go salaterek. Przygotuj galaretki. Gdy nieco przestygną, przelej je do budyniu. Całość wstaw do lodówki i pozwól jej stężeć. Na wierzch deseru ułóż ulubione owoce. Całość posyp startą na tarce czekoladą.

fot. galaretka z budyniem/Adobe Stock, elena_hramowa

Jedenz naszych ulubionych przepisów na to, co zrobić z galaretki. Ten banalnie prosty deser to wspomnienie dzieciństwa.

Składniki:

4 smaki galaretek,

200 ml śmietanki 30%,

pół szklanki rodzynek,

kakao do posypania.

Sposób przygotowania:

Przygotuj galaretki według przepisu na opakowaniu. Gdy stężeją, pokrój je w kostkę. Układaj warstwowo w pucharkach tak, aby kolory przenikały między sobą. Śmietanę ubij na sztywno. Ułóż na wierzch każdej galaretkowej wieży. Posyp rodzynkami i kakao.

Jednym z naszych lubionych deserów jest tort truskawkowy z galaretki i mascarpone.

Składniki:

250 g serka mascarpone,

200 ml śmietanki 30%,

1 galaretka malinowa,

świeże maliny,

1/4 tabliczki gorzkiej czekolady.

Sposób przygotowania:

Galaretkę przygotuj według przepisu na opakowaniu. Rozlej do pucharków. Wstaw do lodówki, aby galaretka stężała. Śmietanę ubij na sztywno, serek mascarpone zmiksuj (w oddzielnej misce). Dodaj do mascarpone ubitą śmietanę i startą czekoladę. Wymieszaj całość. Masę przełóż do szklaneczek ze stężałą galaretką. Na wierzchu ułóż owoce.

Reklama

Czytaj także: