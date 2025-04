Co zrobić z buraków z zakwasu? 4 pomysły na wykorzystanie kiszonych buraków

Co zrobić z buraków po zakwasie? Możesz je wykorzystać do przygotowania sałatki lub surówki albo zjeść prosto ze słoiczka. Buraki to prawdziwa bomba witaminowa, a kiszone buraki z zakwasu to dodatkowo duża dawka dobroczynnych bakterii probiotycznych. Jeśli nie wiesz, co zrobić z burakami z zakwasu, zobacz nasze propozycje.