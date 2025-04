Spirytus dodaje się do pączków, faworków i oponek, by ograniczyć wchłanianie tłuszczu w trakcie ich smażenia. Każdy stary przepis na pączki wymaga spirytusu, ale można wykorzystać jego zamienniki. Sprawdź, jakie są inne alkohole, które możesz dodać do karnawałowych słodkości. Proponujemy też dodatek octu lub soku z cytryny do ciasta na pączki, oponki lub faworki, zamiast wysokoprocentowego spirytusu.

Spirytus (lub wódkę) dodaje się do pączków i faworków, żeby „nie piły tłuszczu". Dzięki temu zabiegowi pączki są chrupiące i rumiane, ale niezbyt tłuste. Ciasto na pączki i faworki z dodatkiem spirytusu nie wchłania zbyt dużo tłuszczu, ale jednocześnie dobrze się smaży.

Jeśli nie masz w domu spirytusu, zamiast niego do pączków i faworków możesz dodać inny wysokoprocentowy alkohol: wódkę, brandy, koniak, whisky, gin, rakiję.

Do ciasta na faworki i pączki sprawdzą się też wszystkie wysokoprocentowe nalewki i likiery:

malinówka,

dereniówka,

orzechówka,

nalewka z czarnej porzeczki,

wiśniówka.

Dodatek smakowej nalewki do pączków lub faworków może dodatkowo doskonale wzbogacić smak ciasta na pączki i faworki w owocowe, lub korzenne nuty.

Co do pączków i faworków zamiast alkoholu?

Nie chcesz dodawać do pączków i faworków alkoholu? Zamień go na ocet spirytusowy, ocet jabłkowy lub sok z cytryny. Ma podobny efekt, co dodatek spirytusu i także zapobiega wchłanianiu tłuszczu przez ciasto podczas smażenia.

Nie lubisz nabiału? O to przepis na faworki bez śmietany, a do tego bez alkoholu

Do ciasta na porcję pączków lub faworków nie można dodać za dużo spirytusu, lub jego zamiennika, by nie rozrzedzić go za mocno.

Ile spirytusu (i innego alkoholu) do pączków?

Odpowiednia ilość spirytusu do pączków to: dwie łyżki spirytusu na standardową porcję ciasta do pączków z 500 g mąki. Jeśli zamiast spirytusu wykorzystujesz inny alkohol, też dodaj go 2 lub 3 łyżki/ 500 g mąki.

Ile spirytusu do faworków?

Odpowiednia ilość spirytusu w cieście na faworki to ok. 1 łyżka spirytusu (lub innego alkoholu) na 500 g mąki do ciasta na faworki.

Ile octu do pączków i faworków?

Jeśli dodajesz ocet do pączków, posłuż się proporcją: 1-2 łyżki octu na 500 g mąki na ciasto do pączków. Robiąc ciasto na faworki, dodaj 1 łyżkę octu na 500 g mąki.

Są dwie szkoły wykorzystywania spirytusu, octu i ich zamienników w przygotowaniu pączków i faworków: do ciasta lub oleju.

Niektórzy polecają dodanie ich bezpośrednio do ciasta na pączki lub faworki. To bardziej popularna metoda bezpieczniejsza pod względem smażenia.

Inni dodają spirytus, wódkę i ocet do zimnego oleju, a następnie podgrzewają olej z tym dodatkiem. Ocet lub spirytus w oleju na pączki ma zapewnić mniejsze wchłanianie tłuszczu przy smażeniu.

Ocet lub spirytus dodaje się do oleju przed rozpoczęciem smażenia - to bardzo ważne! Dodanie octu do gorącego oleju może być bardzo niebezpieczne. Dodaj do porcji oleju dosłownie łyżkę spirytusu lub octu, nie przesadzaj z jego ilością, bo zaburzysz proces smażenia.

fot. Smażenie pączków ze spirytusem lub octem/ Adobe Stock, Robson90

