Dodatki niezbędne w kuchni



Niektóre dodatki do dań można przygotować wcześniej. To duże ułatwienie, bo gdy przyrządzamy obiad nie musimy martwić się brakiem składników, potrzebnych do zrobienia sosu czy zupy. Jeżeli nie chcemy używać sztucznych produktów z dużą zawartością glutaminianu sodu,warto sobie wcześniej przygotować produkty, które potem mogą okazać się przydatne.

Takimi dodatkami będą: wywar warzywny, sos chili, pesto, wywary rybne i mięsne, czy pasta warzywna.

Wywar warzywny



Potrzebne składniki:

4 marchewki

30 dag selera

1 por

1 cebula

2 pomidory

1 pęczek natki

1 ząbek czosnku

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki pokroić. Cebuli nie obierać z łupin. Przekroić na pół i smażyć na patelni (aż do zarumienienia) przecięciem do dołu. Marchewki, selera i pora dusić na oleju. Dodać 2 litry wody, następnie dodać pomidory pokrojone w ósemki, dorzucić czosnek, 2 liście laurowe i podsmażoną wcześniej cebulę. Całość gotować przez 1 godzinę. Po upływie tego czasu przelać otrzymany wywar przez sitko i rozlać do słoików, szczelnie zamknąć. Zamknięty można przechowywać w lodówce przez miesiąc, otwarty – przez tydzień. Wywaru warzywnego można używać do zup i sosów.

Inne wywary



Poza wywarem warzywnym w domowej spiżarni nie może zabraknąć innych wywarów: mięsnego i rybnego. Wywar mięsny - przygotowuje się podobnie jak wywar warzywny, tylko dodaje się mięso. Jego przygotowanie jest czasochłonne, ale efekt końcowy jest satysfakcjonujący. Wywar mięsny jest podstawą wielu zup . Można go przechowywać w lodówce przez 4-5 dni lub po zamrożeniu przez okres kilku tygodni. Jego smaku nie da się zastąpić popularną vegetą czy kostkami rosołowymi. Natomiast wywar rybny to kolejny wywar niezastąpiony w kuchni. Przydatny w przygotowaniu zup i sosów.

Sos chili



Potrzebne składniki:

100 ml wody

10 dag cukru

2 łyżeczki drobno posiekanego chili

3 ząbki czosnku

mały kawałek imbiru (ok.3 cm)

sok z limonki

sos rybny

Sposób przygotowania:

Z wody i cukru ugotować syrop. Dodać do niego posiekane chili, imbir starty na tarce, posiekany albo przeciśnięty czosnek. Gotujemy. Po zagotowaniu i ostudzeniu sosu dodajemy wyciśnięty sok z limonek i 50 ml sosu rybnego. Następnie sos przelewamy do butelek i odkładamy

Sos chili świetnie nadaje się do dań z kurczakiem, wołowiną czy krewetkami, a także jako dressing do sałatek. Okres przydatności do spożycia po otwarciu to trzy tygodnie.

Pasta curry



Potrzebne składniki:

3 szalotki

2 ząbki czosnku

10 małych strąków zielonego chili

świeża kolendra

garść mielonej kolendry

garść liści bazylii

3 łyżki sosu rybnego

3 łyżki wiórków kokosowych

2 limonki

Sposób przygotowania:

Szalotkę, czosnek, chilli pokroić. Dodać bazylię, kolendrę, sos rybny, wiórki kokosowe. Wymieszać. Wycisnąć sok z limonek i zetrzeć skórkę. Dodać do powstałej mieszaniny. Całość zmiksować i zamknąć w słoiczkach. Podawać do potraw rybnych, dań z drobiem lub do dań kuchni azjatyckiej. Nada potrawom trochę pikanterii i poprawi ich smak. Może być przechowywana w lodówce przez okres 3 tygodni.

Pesto



Potrzebne składniki:

Pęczek bazylii

2 łyżki orzeszków piniowych

3 ząbki czosnku

5 dag startego parmezanu

łyżeczka oliwy

Sposób przygotowania:

Oczyścić pęczek bazylii. Oderwać listki. Orzeszki piniowe zarumienić na suchej patelni i ostudzić. Czosnek drobno posiekać. Wszystkie składniki słuc w moździerzu. Posolić do smaku. Nie przerywając tłuczenia dodawać po łyżeczce oliwy. Całość posypać startym parmezanem.

Pesto ma szerokie zastosowanie. Służy jako dodatek do makaronów, sałatek, grzanek, dipów oraz zup. Dobrze smakuje z pieczywem. W lodówce może być przechowywane przez okres trzech tygodni, jednak po otwarciu najlepszy smak zachowuje przez pierwszy tydzień.

Pasta warzywna



Może być stosowana zamiast kostki rosołowej. Przyrządza się ją ze świeżych warzyw (marchewka, pietruszka, seler) startych na tarce. Podsmażonych na oleju. Dodać pieprz i sól do smaku. Następnie dolać trochę wody i dusić aż do odparowania. W taki sposób przygotowaną pastę możemy zamrozić i wykorzystać,gdy będzie nam potrzebna.

Wcześniej przygotowane składniki pomogą nam w przyrządzeniu smacznych i zdrowych dań. Dzięki temu, zyskamy pewność, że nasze dania nie będą zawierały konserwantów i innych sztucznych dodatków. I przy okazji możemy zaoszczędzić czas na kupowanie niezbędnych produktów spożywczych, bo już je mamy w domowej spiżarni.